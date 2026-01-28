ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में 35वीं सब-जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप, देशभर की 70 टीमें लेंगी हिस्सा, 1400 खिलाड़ी होंगे शामिल

कुरुक्षेत्र में 31 जनवरी से 35वीं सब-जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है.

35th Sub Junior National Kho Kho Championship
35वीं सब-जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 28, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक केशव पार्क में 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक 35वीं सब-जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप का भव्य आयोजन किया जाएगा. इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर से करीब 70 टीमें भाग लेंगी, जिनमें लगभग 1400 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. प्रतियोगिता में लड़कों और लड़कियों की 35-35 टीमें मैदान में उतरेंगी. इसमें भारत के 27 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की टीमें शामिल होंगी.

31 जनवरी को होगा उद्घाटन समारोह: हरियाणा स्पोर्ट्स खो-खो एसोसिएशन के अध्यक्ष जवाहर सिंह यादव ने बताया कि, "प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह 31 जनवरी को आयोजित किया जाएगा. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला सहित कई अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे. उद्घाटन समारोह को भव्य रूप देने के लिए आयोजन समिति द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं."

कुरुक्षेत्र में 35वीं सब-जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप (ETV Bharat)

14 साल बाद हरियाणा को मिला राष्ट्रीय आयोजन: जवाहर सिंह यादव ने बताया कि, " साल 2012 के बाद यह पहली बार है जब हरियाणा में खो-खो का राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है. इससे पहले गुरुग्राम में जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप आयोजित हुई थी. करीब 14 साल बाद सब-जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की मेजबानी कुरुक्षेत्र को मिलना राज्य के लिए गौरव की बात है."

मिट्टी से जुड़ा खेल: आयोजकों ने खो-खो को मिट्टी से जुड़ा, आम और गरीबों का खेल बताते हुए कहा कि, "खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा स्पोर्ट्स खो-खो एसोसिएशन इस पारंपरिक खेल को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधांशु मित्तल के नेतृत्व में खो-खो को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है."

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही लोकप्रियता: खो-खो की लोकप्रियता अब भारत तक सीमित नहीं रही है. नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया और साउथ कोरिया जैसे देशों में यह खेल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. आयोजकों ने मीडिया से अपील की है कि इस पारंपरिक भारतीय खेल के प्रचार-प्रसार में सहयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ी खेलों से जुड़े और देश का नाम रोशन कर सके.

