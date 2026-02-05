ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में 35वीं राष्ट्रीय खो-खो सब जूनियर चैंपियनशिप का समापन, लड़कियों में महाराष्ट्र और लड़कों में ओडिशा की टीम बनी चैंपियन

35वीं राष्ट्रीय खो-खो सब जूनियर चैंपियनशिप का समापन ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में 31 जनवरी से 4 फरवरी तक आयोजित 35वीं राष्ट्रीय खो-खो सब जूनियर चैंपियनशिप का समापन हो चुका है.. इस प्रतियोगिता में देशभर से आई 35 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 1000 से अधिक खिलाड़ी शामिल रहे. आयोजन के अंतिम दिन समापन समारोह में खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जवाहर यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. पूरे टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों, कोचों और दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. लड़कियों में महाराष्ट्र का दबदबा: प्रतियोगिता में लड़कियों के वर्ग में गत विजेता महाराष्ट्र ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की. फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र की टीम ने राजस्थान को 27-15 अंकों से पराजित कर 12 अंकों और एक इनिंग के अंतर से खिताब अपने नाम किया. मैच की शुरुआत से ही महाराष्ट्र की खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल और मजबूत डिफेंस के दम पर मुकाबले को पूरी तरह नियंत्रित किया. राजस्थान की टीम पूरे मैच में वापसी के लिए संघर्ष करती नजर आई, लेकिन महाराष्ट्र की सधी हुई रणनीति के आगे उसकी एक न चली. कुरुक्षेत्र में 35वीं राष्ट्रीय खो-खो सब जूनियर चैंपियनशिप का समापन (ETV Bharat) लड़कों के फाइनल में ओडिशा की दमदार जीत: लड़कों के वर्ग के फाइनल मुकाबले में ओडिशा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोल्हापुर को 31-24 अंकों से शिकस्त दी. ओडिशा ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाते हुए बढ़त बना ली. हालांकि कोल्हापुर ने दूसरे हाफ में जोरदार वापसी की कोशिश की, लेकिन ओडिशा के संतुलित आक्रमण और मजबूत तालमेल के सामने उसकी रणनीति सफल नहीं हो सकी और खिताब ओडिशा की झोली में गया.