कुरुक्षेत्र में 35वीं राष्ट्रीय खो-खो सब जूनियर चैंपियनशिप का समापन, लड़कियों में महाराष्ट्र और लड़कों में ओडिशा की टीम बनी चैंपियन

कुरुक्षेत्र में 35वीं सब जूनियर खो-खो चैंपियनशिप सम्पन्न हुआ. इसमें लड़कियों में महाराष्ट्र और लड़कों में ओडिशा ने जीता हासिल की.
February 5, 2026
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में 31 जनवरी से 4 फरवरी तक आयोजित 35वीं राष्ट्रीय खो-खो सब जूनियर चैंपियनशिप का समापन हो चुका है.. इस प्रतियोगिता में देशभर से आई 35 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 1000 से अधिक खिलाड़ी शामिल रहे. आयोजन के अंतिम दिन समापन समारोह में खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जवाहर यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. पूरे टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों, कोचों और दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.
लड़कियों में महाराष्ट्र का दबदबा: प्रतियोगिता में लड़कियों के वर्ग में गत विजेता महाराष्ट्र ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की. फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र की टीम ने राजस्थान को 27-15 अंकों से पराजित कर 12 अंकों और एक इनिंग के अंतर से खिताब अपने नाम किया. मैच की शुरुआत से ही महाराष्ट्र की खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल और मजबूत डिफेंस के दम पर मुकाबले को पूरी तरह नियंत्रित किया. राजस्थान की टीम पूरे मैच में वापसी के लिए संघर्ष करती नजर आई, लेकिन महाराष्ट्र की सधी हुई रणनीति के आगे उसकी एक न चली.
लड़कों के फाइनल में ओडिशा की दमदार जीत: लड़कों के वर्ग के फाइनल मुकाबले में ओडिशा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोल्हापुर को 31-24 अंकों से शिकस्त दी. ओडिशा ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाते हुए बढ़त बना ली. हालांकि कोल्हापुर ने दूसरे हाफ में जोरदार वापसी की कोशिश की, लेकिन ओडिशा के संतुलित आक्रमण और मजबूत तालमेल के सामने उसकी रणनीति सफल नहीं हो सकी और खिताब ओडिशा की झोली में गया.
"ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों का हौसला बढ़ाती हैं": समापन समारोह के दौरान खो-खो फेडरेशन के अध्यक्ष जवाहर यादव ने कहा कि, "यह टूर्नामेंट बेहद शानदार रहा.मैं आयोजकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी बदौलत इतनी सफल प्रतियोगिता संपन्न हुई. ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों का हौसला बढ़ता है और यही खिलाड़ी आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करते हैं. हरियाणा सरकार और खेल विभाग के सहयोग से यह आयोजन संभव हो पाया. यहां आए सभी खिलाड़ियों ने व्यवस्थाओं की खुलकर तारीफ की. भविष्य में इंटरनेशनल सब जूनियर खो-खो चैंपियनशिप भी कुरुक्षेत्र में कराने की उम्मीद जताई."
"ऐसे आयोजन कुरुक्षेत्र के लिए गौरव": खो-खो फेडरेशन के सचिव राजकुमार सैनी ने कहा, "कुरुक्षेत्र के लिए यह सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता यहां आयोजित की गई. यह आयोजन पूरी तरह सफल रहा ऐसे टूर्नामेंट से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और यहीं से उनका चयन होकर वे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं. भारत में खो-खो का भविष्य उज्ज्वल है और इसके विकास के लिए सभी मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं."
खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं: समापन अवसर पर दोनों विजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. जवाहर यादव और राजकुमार सैनी ने सभी खिलाड़ियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. पूरे आयोजन ने न सिर्फ खिलाड़ियों को मंच दिया, बल्कि कुरुक्षेत्र को एक बार फिर राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर खास पहचान दिलाई.
