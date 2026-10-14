घड़साना किसान आंदोलन का 35वां दिन: अनूपगढ़ शाखा क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर चक्काजाम
चक्काजाम के दौरान घड़साना और अनूपगढ़ शाखा क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा.
Published : October 14, 2026 at 3:56 PM IST
श्रीगंगानगर : अनूपगढ़ शाखा क्षेत्र में सिंचाई पानी सहित चार सूत्री मांगों को लेकर चल रहा किसान आंदोलन बुधवार को 35वें दिन भी जारी रहा. किसानों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया. कई मार्गों पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लगाकर यातायात रोक दिया गया. ग्राम पंचायत 12 एमएलडी के गांव 281 हेड पर हाईवे जाम किया गया, जबकि जालवाली और पतरोड़ा बस स्टैंड पर भी किसानों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई. चक्काजाम के कारण कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. किसानों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
उपखंड कार्यालय के बाहर महापड़ाव जारी : अनूपगढ़ शाखा क्षेत्र में किसान गत 10 सितंबर से आंदोलन कर रहे हैं. वहीं, 18 सितंबर से घड़साना उपखंड कार्यालय के बाहर महापड़ाव डालकर किसान धरने पर बैठे हैं. एक महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद मांगों पर सहमति नहीं बनने से किसानों में नाराजगी बनी हुई है. किसान अलग-अलग तरीकों से विरोध दर्ज करवाकर सरकार और प्रशासन का ध्यान सिंचाई पानी की समस्या की ओर आकर्षित कर रहे हैं. गत 10 और 11 अक्टूबर को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी घड़साना पहुंचे और किसान आंदोलन को समर्थन दिया था. अब चक्काजाम के जरिए किसानों ने आंदोलन को और व्यापक रूप देने का प्रयास किया है.
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स्थानीय नेतृत्व की भूमिका पर सवाल : चक्काजाम के दौरान किसान नेता नरेंद्र मान ने कहा कि किसानों के कारण ही बाजार और व्यापार चलता है. किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, तभी क्षेत्र में खुशहाली बनी रहेगी. उन्होंने आमजन से किसानों के संघर्ष में एकजुट होकर साथ देने की अपील की. नरेंद्र मान ने 35 दिनों से चल रहे धरने का उल्लेख करते हुए स्थानीय नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यदि अनूपगढ़ के स्थानीय नेता किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाते और समाधान करवाने में प्रभावी भूमिका निभाते, तो सांसद हनुमान बेनीवाल को यहां आने की जरूरत क्यों पड़ती? उनके इस बयान से किसान आंदोलन के बीच स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए हैं.
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पांच पानी की बारी पर किसान ने उठाए सवाल : चक्काजाम के दौरान 3 एसटीआर निवासी किसान राम सिंह, ने सरकार की ओर से पांच पानी की बारी देने की बात पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोगों को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी कौन-सी फसल है, जिसकी बिजाई से लेकर पकाई तक की प्रक्रिया केवल पांच पानी की बारी में पूरी हो सकती है. उन्होंने कहा कि खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई पानी जरूरी है. किसानों को अपनी मांगों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि सरकार और सिंचाई विभाग को इस समस्या पर गंभीरता से विचार कर जल्द निर्णय लेना चाहिए.
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चार सूत्री मांगों पर अड़े किसान : किसान आंदोलन की प्रमुख मांगों में फसल खराबे की विशेष गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को मुआवजा और फसल बीमा क्लेम दिलाना, संबंधित दो सिंचाई अधिकारियों को हटाना, छह महीने का नहर जल रेगुलेशन लागू कर चार में से दो समूहों को सिंचाई पानी उपलब्ध करवाना तथा अनूपगढ़ शाखा क्षेत्र की पानी संबंधी समस्या का स्थायी समाधान करना शामिल है. किसानों का कहना है कि रबी फसलों की बिजाई के समय सिंचाई पानी का नियमित और पर्याप्त प्रबंधन जरूरी है. पानी की कमी से फसल उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है.
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आपातकालीन सेवाओं को छूट देने की बात : चक्काजाम के दौरान घड़साना और अनूपगढ़ शाखा क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा. किसानों ने कई स्थानों पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लगाकर रास्ते अवरुद्ध किए. आंदोलन के दौरान एंबुलेंस, आपातकालीन वाहनों और बीमार मरीजों के आवागमन को आवश्यकतानुसार छूट देने की बात कही गई.