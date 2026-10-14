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घड़साना किसान आंदोलन का 35वां दिन: अनूपगढ़ शाखा क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर चक्काजाम

सड़क जाम करते किसान ( ETV Bharat Sriganganagar )

श्रीगंगानगर : अनूपगढ़ शाखा क्षेत्र में सिंचाई पानी सहित चार सूत्री मांगों को लेकर चल रहा किसान आंदोलन बुधवार को 35वें दिन भी जारी रहा. किसानों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया. कई मार्गों पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लगाकर यातायात रोक दिया गया. ग्राम पंचायत 12 एमएलडी के गांव 281 हेड पर हाईवे जाम किया गया, जबकि जालवाली और पतरोड़ा बस स्टैंड पर भी किसानों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई. चक्काजाम के कारण कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. किसानों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.