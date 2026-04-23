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राजस्थान विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह: उपराष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि, विद्यार्थियों को दिए जाएंगे 250 स्वर्ण पदक

प्रेस वार्ता को संबोधित करती कुलगुरु व अन्य ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह इस वर्ष केवल शैक्षणिक उपलब्धियां का उत्सव नहीं, बल्कि नारी शक्ति, नेतृत्व और राष्ट्रीय गौरव का अद्वितीय संगम बनकर उभरेगा. शनिवार 25 अप्रैल को राजस्थान विश्वविद्यालय के दीक्षांत केंद्र में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. वर्ष 2024 और 2025 के विद्यार्थियों को 250 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे. साथ ही वर्ष 2024 और 2025 के 2,71,710 विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित की जाएंगी. छात्राओं ने मारी बाजी: राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने बताया कि इस वर्ष का दीक्षांत समारोह विशेष रूप से छात्राओं की अभूतपूर्व सफलता के लिए ऐतिहासिक बन गया है. परीक्षा वर्ष 2024 के 118 विद्यार्थियों (26 पुरुष+92 महिला) को 127 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे. वहीं वर्ष 2025 के 114 विद्यार्थियों (21 पुरुष+93 महिला) को 123 स्वर्ण पदक जाएंगे. दोनों वर्षों के विद्यार्थियों को कुल 250 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे. इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शैक्षणिक क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है. यह उपलब्धि न केवल विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है, बल्कि समाज में नारी शिक्षा और सशक्तिकरण की बढ़ती शक्ति का भी प्रमाण है. पढ़ें: SVSU दीक्षांत समारोह : राज्यपाल ने सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर कसा तंज, युवाओं को नशे से दूर रहने की दी हिदायत