राजस्थान विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह: उपराष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि, विद्यार्थियों को दिए जाएंगे 250 स्वर्ण पदक
राजस्थान विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में कुल 2 लाख 71 हजार 710 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएगी.
Published : April 23, 2026 at 5:46 PM IST
जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह इस वर्ष केवल शैक्षणिक उपलब्धियां का उत्सव नहीं, बल्कि नारी शक्ति, नेतृत्व और राष्ट्रीय गौरव का अद्वितीय संगम बनकर उभरेगा. शनिवार 25 अप्रैल को राजस्थान विश्वविद्यालय के दीक्षांत केंद्र में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. वर्ष 2024 और 2025 के विद्यार्थियों को 250 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे. साथ ही वर्ष 2024 और 2025 के 2,71,710 विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित की जाएंगी.
छात्राओं ने मारी बाजी: राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने बताया कि इस वर्ष का दीक्षांत समारोह विशेष रूप से छात्राओं की अभूतपूर्व सफलता के लिए ऐतिहासिक बन गया है. परीक्षा वर्ष 2024 के 118 विद्यार्थियों (26 पुरुष+92 महिला) को 127 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे. वहीं वर्ष 2025 के 114 विद्यार्थियों (21 पुरुष+93 महिला) को 123 स्वर्ण पदक जाएंगे. दोनों वर्षों के विद्यार्थियों को कुल 250 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे. इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शैक्षणिक क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है. यह उपलब्धि न केवल विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है, बल्कि समाज में नारी शिक्षा और सशक्तिकरण की बढ़ती शक्ति का भी प्रमाण है.
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राज्यपाल होंगे विशिष्ट अतिथि: दीक्षांत समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे. इस वर्ष का दीक्षांत समारोह भारतीय सेना के सैन्य वाद्य वृंद की ओजस्वी धुनों के साथ आरंभ होगा. राष्ट्र भावना से ओत-प्रोत यह स्वागत न केवल समारोह की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, बल्कि उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को गौरव और अनुशासन की अनुभूति से भर देगा.
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2,71,710 विद्यार्थियों को प्रदान की जाएंगी उपाधियां: दीक्षांत समारोह में कुल 2 लाख 71 हजार 710 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी. डि.लिट की एक उपाधि, विभिन्न संकायों के 300 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि, 2,71,409 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर समेत अन्य उपाधियां दी जाएंगी. कुलगुरु ने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय में नवाचार, कौशल विकास, बहुविषेक अध्ययन और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है. आनंदम कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का संवर्धन किया जा रहा है. इसके साथ ही नीति आयोग के राज्य समर्थन मिशन के अंतर्गत विश्वविद्यालय को प्रमुख ज्ञान संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है.