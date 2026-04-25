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उप राष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले-जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनें स्टूडेंट्स, डिग्री को बताया नई जिम्मेदारी का आगाज

राजस्थान यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 2 लाख 71 हजार 710 छात्रों को उपाधियां दी गईं, जबकि 250 गोल्ड मेडल बांटे.

Vice President C.P. Radhakrishnan inaugurating the convocation ceremony
दीक्षांत समारोह का उद्घाटन करते हुए उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन (Photo Courtesy: Rajasthan University Administration)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 6:56 PM IST

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Updated : April 25, 2026 at 8:28 PM IST

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जयपुर: उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि छात्रों के लिए डिग्री अंत नहीं, बल्कि नई जिम्मेदारी की शुरुआत है. उन्होंने युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनने का संदेश दिया. राधाकृष्णन शनिवार को राजस्थान विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे.राजस्थान यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 2 लाख 71 हजार 710 छात्रों को उपाधियां दी गईं, जबकि 250 गोल्ड मेडल बांटे. खास बात ये रही कि मेडल हासिल करने वालों में छात्राओं की संख्या छात्रों से ज्यादा रहीं.

शिक्षा जीवनभर चलने वाली प्रक्रिया: उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, दीक्षांत समारोह पढ़ाई का अंत नहीं, बल्कि जीवन की नई यात्रा की शुरुआत है. उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. ऐसे में वे केवल नौकरी पाने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें. छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाएं हर बाधा तोड़कर आगे बढ़ रही हैं. आने वाले समय में राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ेगी.

दीक्षांत समारोह में उप राष्ट्रपति, राज्यपाल, डिप्टी सीएम और अन्य बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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Governor conferring a degree upon a student.
छात्रा को उपाधि देते हुए राज्यपाल (ETV Bharat Jaipur)

नशे से सावधान रहें युवा : कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा, 1956 में इसका नाम राजस्थान यूनिवर्सिटी रखा गया था. उन्होंने छात्रों से सद्गुण अपनाने, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया. उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने को आगाह किया. बोले, देश को कमजोर करने और युवाओं को जल्दी बूढ़ा करने के लिए पाकिस्तान की 1100 किलोमीटर लंबी सीमा से नशे की सामग्री भेजी जा रही है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है.

Students with their degrees
अपनी उपाधियों के साथ विद्यार्थी (ETV Bharat Jaipur)

अनुशासन और चरित्र से मिलती है सफलता : उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा,सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि अनुशासन, ईमानदारी और मजबूत चरित्र से मिलती है. उन्होंने शिक्षकों को समाज का निर्माता बताते हुए कहा कि उनका योगदान छात्रों की सफलता में सबसे अहम होता है. उन्होंने पढ़ो राजस्थान, बढ़ो राजस्थान की बात कहते हुए तकनीक के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का संदेश दिया. राज्यसभा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा कि केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यवहार और स्वभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है. उन्होंने महाराजा कॉलेज के छात्रों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का जिक्र करते हुए युवाओं को प्रेरित किया कि वे ऐसा जीवन जिएं, जिस पर समाज को गर्व हो.

Guests at the opening ceremony of the convocation
दीक्षांत समारोह के उद्घाटन समारोह में अतिथि (Photo Courtesy: Rajasthan University Administration)

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Former IPS Officer K. Ram Arrives in Traditional Attire to Receive His Degree
डिग्री लेने पारंपरिक वेशभूषा में आए पूर्व आईपीएस अधिकारी के राम (Photo Courtesy: Rajasthan University Administration)

धोती कुर्ता और पगड़ी में ली उपाधि: दीक्षांत समारोह में फिलॉसफी में एमए करने वाले जैन स्वानुभव मुकेश ने बताया कि उन्हें यूनिवर्सिटी की ओर से वाइस चांसलर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. फैकल्टी रैंकिंग के आधार पर कुल 4 गोल्ड मेडल भी मिले हैं. उन्होंने आगे जैनिज्म पर शोध करते हुए पीएचडी करने और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा जताई. पूर्व आईपीएस अधिकारी के राम ने बताया कि उन्होंने 1977 में इसी विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए कर गोल्ड मेडल हासिल किया था. इसके बाद अजमेर में दो वर्ष तक लेक्चरर रहे. फिर आरएएस में सेवाएं दीं. करीब 35 साल पुलिस प्रशासन में कार्य किया. रिटायरमेंट के बाद दोबारा पढ़ाई की राह चुनी और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त की. 72 वर्षीय डॉ. के राम यहां पारंपरिक धोती कुर्ता और पगड़ी पहनकर डॉक्टर का लिटरेचर की उपाधि लेने पहुंचे।समारोह से पहले छात्र नेताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस प्रशासन एक्शन में नजर आया. उन्होंने छात्र नेता नीरज खीचड़ को हिरासत में लिया, जबकि कुछ छात्रों को यूनिवर्सिटी से दूर भेजा.

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Last Updated : April 25, 2026 at 8:28 PM IST

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VICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN
GOVERNOR HARIBHAU BAGDE
250 GOLD MEDALS DISTRIBUTED
CONVOCATION OF RAJASTHAN UNIVERSITY

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