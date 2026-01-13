ETV Bharat / state

कोटा में अमानक और अवधिपार घी-तेल पर कार्रवाई, 3560 किलो माल जब्त

कोटा में कार्रवाई करती खाद्य सुरक्षा टीम ( ETV Bharat Kota )

कोटा: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कोटा शहर में अलग-अलग इलाकों में मंगलवार को 3560 किलो माल सीज किया. इसमें बड़ी मात्रा में घी और तेल शामिल हैं. इनमें अवधिपार माल और अमानक माल है. इसके अलावा नमकीन भी सीज की. कोटा के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेंद्र नागर ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को 16 नमूने लिए. इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजेंगे.सीएमएचओ डॉ. नागर ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल डॉ. टी शुभ मंगला और जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया के निर्देश पर बनाई टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल, अरुण सक्सेना, चंद्रवीर सिंह जादौन व मोजीलाल कुंभकार शामिल थे. टीम मंगलवार को सबसे पहले रीको इंडस्ट्रियल एरिया रोड नंबर 7 स्थित एक फैक्ट्री में घी निर्माण का निरीक्षण करने पहुंची. वहां कुकिंग मिडियम वनस्पति पैक किया जा रहा था. यहां से तीन ब्रांड के वनस्पति घी का नमूना लिया. इसके बाद रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री से घी और मूंगफली के तेल का नमूना लिया. इसके बाद रामपुरा बाजार स्थित एक होलसेलर फर्म से 18 कार्टून में रखा 270 लीटर घी व 25 टीन में रखा 375 लीटर अलसी का तेल सीज किया. इन दोनों ब्रांडों के एक एक नमूने लिए. पढ़ें:बूंदी: बस की डिग्गी में मिला 3000 किलो मावा जब्त, ना बिल था और ना बिल्टी