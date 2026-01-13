ETV Bharat / state

कोटा में अमानक और अवधिपार घी-तेल पर कार्रवाई, 3560 किलो माल जब्त

खाद्य सुरक्षा टीम ने 3560 किलो माल सीज किया. इनमें बड़ी मात्रा में घी और तेल है. इसके अलावा नमकीन भी जब्त की.

Food safety team takes action in Kota
कोटा में कार्रवाई करती खाद्य सुरक्षा टीम (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 13, 2026 at 8:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कोटा शहर में अलग-अलग इलाकों में मंगलवार को 3560 किलो माल सीज किया. इसमें बड़ी मात्रा में घी और तेल शामिल हैं. इनमें अवधिपार माल और अमानक माल है. इसके अलावा नमकीन भी सीज की.

कोटा के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेंद्र नागर ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को 16 नमूने लिए. इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजेंगे.सीएमएचओ डॉ. नागर ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल डॉ. टी शुभ मंगला और जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया के निर्देश पर बनाई टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल, अरुण सक्सेना, चंद्रवीर सिंह जादौन व मोजीलाल कुंभकार शामिल थे. टीम मंगलवार को सबसे पहले रीको इंडस्ट्रियल एरिया रोड नंबर 7 स्थित एक फैक्ट्री में घी निर्माण का निरीक्षण करने पहुंची. वहां कुकिंग मिडियम वनस्पति पैक किया जा रहा था. यहां से तीन ब्रांड के वनस्पति घी का नमूना लिया. इसके बाद रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री से घी और मूंगफली के तेल का नमूना लिया. इसके बाद रामपुरा बाजार स्थित एक होलसेलर फर्म से 18 कार्टून में रखा 270 लीटर घी व 25 टीन में रखा 375 लीटर अलसी का तेल सीज किया. इन दोनों ब्रांडों के एक एक नमूने लिए.

पढ़ें:बूंदी: बस की डिग्गी में मिला 3000 किलो मावा जब्त, ना बिल था और ना बिल्टी

जांच में अनसेफ मिला घी जब्त: खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों प्रेमनगर में किराना दुकान से घी का नमूना लिया था. यह प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट में अनसेफ पाया. ऐसे में वहां से पता करने पर विक्रेता ने यह रंगबाड़ी स्थित एक होलसेलर से खरीदना बताया. टीम ने रंगबाड़ी स्थित फर्म का निरीक्षण कर 126 कर्टन में रखा 1890 लीटर घी सीज किया. होलसेलर ने हनुमानगढ़ की फर्म से माल खरीदना बताया. नियम के अनुसार बेचा सभी माल वापस मांगने के लिए हनुमानगढ़ की फर्म को भी नोटिस भेज रहे हैं.

Action taken in Kota
कोटा में कार्रवाई (ETV Bharat Kota)

घी का नमूना लिया: खाद्य सुरक्षा अधिकारी अग्रवाल ने बताया कि रंगबाड़ी स्थित फर्म से घी का एक और नमूना लिया. इस फर्म पर 65 कार्टन में रखा 975 लीटर अवधिपार घी भी रखा था. उसे सीज किया. इस घी को भी आगे नष्ट कराएंगे. इस फर्म से मसाले, मूंगफली व सरसों के तेल के 5 नमूने लिए. साथ ही इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया में एक नमकीन की फर्म से नमकीन बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा यूज्ड रिफाइंड तेल और मटर नमकीन का नमूना लिया. साथ ही 50 किलो मटर नमकीन भी सीज की. दुकान पर सफाई नहीं थी. सुधार के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियम 32 के तहत नोटिस दिया है.

पढ़ें:खाद्य सुरक्षा टीम का एक्शन: हानिकारक केमिकल को खाद्य पदार्थों में मिलाने की आशंका, 38200 किलो माल सीज

TAGGED:

FOOD SAFETY DEPARTMENT TAKES ACTION
शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान
ATTACK ON IMPURITY IN KOTA
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम
ACTION AGAINST ADULTERATION IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.