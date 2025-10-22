श्रीनाथजी को लगाया गया छप्पनभोग, आदिवासी समुदाय ने लूटा अन्नकूट, देखने पहुंचे श्रद्धालु
श्रीनाथजी मंदिर में 350 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया.
Published : October 22, 2025 at 9:22 AM IST
राजसमंद : पुष्टिमार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव में 352 वर्ष पुरानी परंपरा धूमधाम से मनाई गई. अन्नकूट के अवसर पर प्रभु श्रीनाथजी, विट्ठलनाथजी व लालन को छप्पन भोग लगाया गया, जिसे श्रीजी सन्मुख से आदिवासी समुदाय के लोग लूट कर ले गए. अन्नकूट महोत्सव के दिन नाथद्वारा नगर के आसपास के ग्रामीण अंचलों से आदिवासी श्रीनाथजी मंदिर आते हैं और श्रीनाथजी के सन्मुख रखे छप्पन भोग को लूट कर ले जाते हैं.
352 सालों से चली आ रही परंपरा: मंदिर मंडल के राजस्व अधिकारी हरिसिंह राजपुरोहित ने बताया कि रात 10 बजे के करीब अन्नकूट लूट की परंपरा निभाई गई, जिसमें आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए आदिवासी समाज के लोगों ने अन्नकूट के चावल को लूटा. इस परंपरा को देखने सैकड़ों की संख्या में विभिन्न राज्यों से आए दर्शनार्थी मंदिर के बाहर खड़े रहे. आदिवासी समुदाय की मान्यता है कि इस चावल को अपने घर में रखने से धनधान्य भरा रहता है. वे इसका उपयोग अपने सगे संबंधियों में बांटने और औषधि के रूप में करते हैं. इस चावल को वे अपने घर में साल भर रखते हैं. करीब 352 सालों से यह परंपरा निभाई जा रही है.
मंदिर के सेवादार राजेश सनाढ्य ने बताया कि करीब 350 सालों से यह परंपरा निभाई जा रही है. गोवर्धन पूजा के दिन रात्रि में भगवान श्रीनाथजी को 100 से अधिक प्रकार में व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, जिसे आदिवासी भील समाज के लोग प्रभु के सामने से लूट कर ले जाते हैं. इस उत्सव के लिए मंदिर की ओर से एक माह पूर्व से तैयारियां की जाती हैं. बाहर से हजारों की संख्या में लोग इस अलौकिक दर्शनों का लाभ लेने आते हैं.
दर्शनार्थी जिग्ना शाह ने बताया कि वे कई बार श्रीनाथजी दर्शन करने आई हैं, लेकिन आज पहली बार लूट के दर्शन कर वे धन्य हो गई हैं. दर्शन व्यवस्था बहुत अच्छी थी. किन्तु देसाई ने बताया कि वे पिछले तीन-चार साल से आ रहे हैं, लेकिन इस बाद मैनेजमेंट काफी अच्छा था और दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए.