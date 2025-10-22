ETV Bharat / state

श्रीनाथजी को लगाया गया छप्पनभोग, आदिवासी समुदाय ने लूटा अन्नकूट, देखने पहुंचे श्रद्धालु

राजसमंद : पुष्टिमार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव में 352 वर्ष पुरानी परंपरा धूमधाम से मनाई गई. अन्नकूट के अवसर पर प्रभु श्रीनाथजी, विट्ठलनाथजी व लालन को छप्पन भोग लगाया गया, जिसे श्रीजी सन्मुख से आदिवासी समुदाय के लोग लूट कर ले गए. अन्नकूट महोत्सव के दिन नाथद्वारा नगर के आसपास के ग्रामीण अंचलों से आदिवासी श्रीनाथजी मंदिर आते हैं और श्रीनाथजी के सन्मुख रखे छप्पन भोग को लूट कर ले जाते हैं.

352 सालों से चली आ रही परंपरा: मंदिर मंडल के राजस्व अधिकारी हरिसिंह राजपुरोहित ने बताया कि रात 10 बजे के करीब अन्नकूट लूट की परंपरा निभाई गई, जिसमें आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए आदिवासी समाज के लोगों ने अन्नकूट के चावल को लूटा. इस परंपरा को देखने सैकड़ों की संख्या में विभिन्न राज्यों से आए दर्शनार्थी मंदिर के बाहर खड़े रहे. आदिवासी समुदाय की मान्यता है कि इस चावल को अपने घर में रखने से धनधान्य भरा रहता है. वे इसका उपयोग अपने सगे संबंधियों में बांटने और औषधि के रूप में करते हैं. इस चावल को वे अपने घर में साल भर रखते हैं. करीब 352 सालों से यह परंपरा निभाई जा रही है.