ETV Bharat / state

कृषि यंत्र खरीदकर फंसे प्रदेश के हजारों किसान, गोरखपुर-बस्ती में 352 किसानों को सब्सिडी का इंतजार

गोरखपुर : राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उद्यान विभाग से कृषि यंत्र खरीदने वाले किसान परेशान हैं. किसानों को 2024 से सब्सिडी नहीं मिली है. कुछ किसान कर्ज लेकर ट्रैक्टर, पावर टिलर समेत आठ तरह के यंत्र लिए थे. प्रदेश में हजारों किसान सब्सिडी को लेकर परेशान हैं. गोरखपुर-बस्ती मंडल में ऐसे किसानों की संख्या लगभग 352 है.

मामले में अधिकारियों का कहना है कि शासन से बजट का इंतजार है, मिलते ही भुगतान करा दिया जायेगा. भुगतान के लिए प्रक्रिया चल रही है. किसानों को राहत मिलेगी. कुछ किसानों ने आईजीआरएस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है. कुछ किसानों ने जिला उद्यान और जिलाधिकारी से भी मुलाकात की है. किसानों का कहना है की कर्ज लेकर लिए गए कृषि यंत्र का लोन चुकता करने में बड़ा बोझ उठाना पड़ रहा है.

खोराबार ब्लॉक के रहने वाले किसान राम केवल, सहजनवा ब्लॉक के संजय कुमार सिंह, गोला ब्लॉक के रामनिवास मौर्य, अश्वनी मौर्य कहते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उनके जैसे सैकड़ों किसानों को कृषि यंत्र खरीदवा दिया गया. किसी ने पत्नी के गहने बेचकर तो किसी ने कर्ज लेकर यंत्र खरीदा. उनके जैसे गोरखपुर- बस्ती मंडल के 352 किसानों की करीब 2 करोड़ 42 लाख रुपए सब्सिडी का फंसा हुआ है.

गोला के किसान अनूप कुमार मिश्रा का कहना है कि सब्जियों की खेती के लिए पावर टिलर को खरीदा था. जनवरी 2024 में उद्यान विभाग की योजना के तहत आवेदन किया. पत्नी का जेवर बंधक रखकर मशीन खरीद लिया. 2 साल से भुगतान का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन भुगतान नहीं हुआ. आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की तो बताया जा रहा है कि बजट ही नहीं है. अब अपना दुखड़ा किसको सुनाएं.

जिला उद्यान अधिकारी पारस नाथ ने कहा, मामला 2024 का है. शासन की ओर से राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में सब्सिडी वाले कृषि यंत्रों का लक्ष्य तय किया गया था. कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी थी. ट्रैक्टर पर 100000 लाख की सब्सिडी दी जानी थी. विभाग ने लक्ष्य से तीन गुना तक कृषि यंत्र खरीदने का लक्ष्य शासन से तय कर भेज दिया. इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई. जनवरी 2024 में किसानों ने कृषि यंत्र खरीद लिया. उनके बिल, वाउचर का स्टेटस भी शासन स्तर पर भेज दिया गया. लेकिन बजट की कमी बताकर भुगतान रोक दिया गया.