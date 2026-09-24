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मध्य प्रदेश के सात शहरों में दौड़ेंगी 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसें, जानिए किस नई तकनीक से होंगी लैस

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव शुक्रवार को 7 शहरों के लिए 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को दिखाएंगे हरी झंडी. करेंगे सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

MP 351 intercity intercity buses
सीएम मोहन यादव करेंगे परिवहन सेवा की शुरुआत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 9:08 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में सफर इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों के साथ अब परिवहन को सुगम करने की तैयारी है. शुक्रवार को केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत करेंगे. इसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड जिलों में ये बसें दौड़ेंगी.

जानिए फर्स्ट फेज़ में किन शहरों में दौड़ेंगी कितनी बसें

पहले चरण में इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों के लिए सात शहरों में 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी. इसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड शामिल हैं. शुरुआती चरण में इंदौर में 145 बसें, जिसमें 50 इंटरसिटी और 95 इंट्रासिटी, भोपाल में 106 बसें, जिसमें 23 इंटरसिटी और 83 इंट्रासिटी, जबलपुर के लिए 67 बसें जिसमें 14 इंटरसिटी और 53 इंट्रासिटी, रीवा में 18 इंटरसिटी बसें, देवास में 10 इंटरसिटी बसें, कटनी में 3 और भिंड में 2 इंटरसिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. प्रदेश की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक परिवहन सेवा का विस्तार किया जाएगा.

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सीएम मोहन यादव करेंगे परिवहन सेवा की शुरुआत (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में हर साल बढ़ाई जाएंगी 2,500 से 3,000 बसें

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अंतर्गत वर्ष 2031 तक प्रदेश में 15 हजार बसें संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पहले वर्ष यह लक्ष्य 1,500 बसों के संचालन का होगा. इसके बाद प्रतिवर्ष लगभग 2,500 से 3,000 बसें बढ़ाई जाएंगी. मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अंतर्गत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा. ये बसें आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी और सुरक्षा की दृष्टि से अनुकूल रहेंगी. जन-निजी भागीदारी को गति देने के लिए पारदर्शी अनुबंध प्रणाली और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएंगी.

जानिए किस खास तकनीक से लैस होंगी ये बसें

  1. इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से बसों के संचालन, लोकेशन और समयबद्धता की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी.
  2. मध्य प्रदेश यात्री परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एवं उसकी 7 सहायक कंपनियों में कमांड-कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां से बसों की निगरानी की जाएगी.
  3. यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सर्विलांस के लिए हर बस में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल रहेगा.
  4. आपात स्थिति में यात्रियों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए बसों में पैनिक बटन की सुविधा होगी.
  5. व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से प्रत्येक बस की लाइव लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी.
  6. यात्रियों को बस के संचालन एवं यात्रा से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पैसेंजर इनफॉरमेशन सिस्टम की सुविधा.
  7. आधुनिक तकनीक और सुरक्षित यातायात व्यवस्था के अनुरूप बस चालकों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा.
  8. यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाएगा.

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