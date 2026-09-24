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मध्य प्रदेश के सात शहरों में दौड़ेंगी 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसें, जानिए किस नई तकनीक से होंगी लैस

भोपाल: मध्य प्रदेश में सफर इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों के साथ अब परिवहन को सुगम करने की तैयारी है. शुक्रवार को केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत करेंगे. इसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड जिलों में ये बसें दौड़ेंगी.

जानिए फर्स्ट फेज़ में किन शहरों में दौड़ेंगी कितनी बसें

पहले चरण में इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों के लिए सात शहरों में 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी. इसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड शामिल हैं. शुरुआती चरण में इंदौर में 145 बसें, जिसमें 50 इंटरसिटी और 95 इंट्रासिटी, भोपाल में 106 बसें, जिसमें 23 इंटरसिटी और 83 इंट्रासिटी, जबलपुर के लिए 67 बसें जिसमें 14 इंटरसिटी और 53 इंट्रासिटी, रीवा में 18 इंटरसिटी बसें, देवास में 10 इंटरसिटी बसें, कटनी में 3 और भिंड में 2 इंटरसिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. प्रदेश की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक परिवहन सेवा का विस्तार किया जाएगा.