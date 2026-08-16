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बिहार में नजारा देख हर कोई रह गया दंग, बाबा गरीबनाथ के लिए 351 फीट लंबी कांवड़ लेकर निकले शिवभक्त

वैशाली: सावन की तीसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ धाम पर जलाभिषेक के लिए भगवानपुर प्रखंड के विशुनपुर बांदे गांव के कांवरिया इस बार 351 फीट लंबी कांवड़ लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर, मुजफ्फरपुर के लिए निकले हैं. कांवरियों ने शुक्रवार की सुबह छपरा जिले के पहलेजा घाट से उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल उठाया और बोलबम के जयकारे के साथ बाबा गरीबनाथ मंदिर की ओर प्रस्थान किया. पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ मंदिर की दूरी करीब 85 किलोमीटर है, श्रद्धालु अत्यंत श्रद्धा के साथ पूरी यात्रा नंगे पांव तय कर रहे हैं.

कांवड़ पथ पर उमड़ा जनसैलाब: विशाल कांवड़ के साथ निकली इस यात्रा को देखने के लिए हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच-22 और कांवड़ पथ पर जगह-जगह लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इस 351 फीट लंबे ऐतिहासिक कांवड़ को देखने के लिए चौक-चौराहों पर लोगों की भीड़ जुट रही है. कांवड़ के साथ यात्रा में मुख्य रूप से 100 से अधिक लोग शामिल हैं. इतने लंबे कांवड़ को एक साथ लेकर चल रहे कांवरियों का दृश्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इससे पहले इतनी लंबी कांवड़ यात्रा नहीं देखी है.

कांवड़ यात्रा में शामिल भक्त (ETV Bharat)

कांवड़ का निर्माण: कांवड़ यात्रा के दौरान कांवरिए बोल बम के जयकारे लगाते हुए बाबा गरीबनाथ की ओर बढ़ रहे हैं. कांवड़ का निर्माण महेश गुप्ता के मार्गदर्शन में कराया गया है. उन्होंने बताया कि इसके निर्माण में करीब दो लाख रुपए खर्च हुए हैं और 10 कारीगरों ने लगातार आठ दिनों तक मेहनत कर इसे तैयार किया है. महेश के मुताबिक पिछले कई वर्षों से कांवड़ की लंबाई लगातार बढ़ाई जा रही है और इस बार 351 फीट लंबी कांवड़ तैयार कराई गई है, जिसे देखने लोग दूर-दूर से आ रहे हैं.

"हम लगातार छह वर्षों से कांवर लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचते हैं और वहां बाबा का जलाभिषेक करते हैं. इस आयोजन में ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिलता है. ग्रामीणों के सहयोग और सामूहिक प्रयास से ही इतनी बड़ी कांवड़ तैयार कर यात्रा निकालना संभव हो पाता है, जिससे क्षेत्र में बेहद खुशी का माहौल रहता है."- रमेश ठाकुर, शिवभक्त