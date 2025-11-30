ETV Bharat / state

स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बड़ा कदम, दिल्ली पुलिस के 351 अधिकारियों को दी गई हाईटेक ट्रेनिंग

कार्यक्रम में एडिशनल सीपी मंगेश कश्यप ने कहा कि अधिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत होंगे तो अपराध पर नियंत्रण सटीकता से किया जा सकेगा.

अधिकारियों को दी गई हाई-टेक ट्रेनिंग
पुलिस अधिकारियों को दी गई हाई-टेक ट्रेनिंग (DELHI POLICE SOCIAL MEDIA)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 30, 2025 at 5:28 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से अधिकारियों के लिए आयोजित हाई-लेवल डिजिटल ट्रेनिंग में स्मार्ट, तेज और डेटा-ड्रिवन पुलिसिंग का प्रशिक्षण दिया गया. एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच मंगेश कश्यप ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को आधुनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने के लिए तैयार करना है, जिससे अपराधों की रोकथाम व जांच दोनों अधिक प्रभावी और सटीक हो सकें.

टेक्नोलॉजी-आधारित पुलिसिंग क्यों महत्वपूर्ण: एडिशनल सीपी मंगेश कश्यप के मुताबिक, आज अपराध का स्वरूप पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकल चुका है. साइबर इनेबल्ड क्राइम, इंटर-स्टेट गैंग और फर्जीवाड़े के मामलों में तकनीक ही सबसे बड़ी ताकत है. अगर हमारे अधिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत होंगे तो अपराध पर नियंत्रण और भी तेज व सटीक तरीके से किया जा सकता है.

ट्रेनिंग से होंगे कई फायदे-

अपराधियों की पहचान और ट्रैकिंग में तेजी: CCTNS, NAFIS व Crime Kundli जैसे प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग से अधिकारियों की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है. NAFIS से किसी भी अपराध स्थल से मिले फिंगरप्रिंट को मिनटों में नेशनल डेटाबेस से मैच किया जा सकेगा. Crime Kundli की मदद से आदतन अपराधियों की पूरी हिस्ट्री कुछ ही क्लिक में सामने आ जाएगी. अब अधिकारियों को किसी अपराधी के बारे में जानकारी पाने के लिए अलग-अलग यूनिट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. सभी जानकारी रियल-टाइम में उपलब्ध होगी.

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे सभी पुलिस अधिकारी
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे सभी पुलिस अधिकारी (DELHI POLICE SOCIAL MEDIA)

चोरी व फर्जीवाड़े पर तेज कार्रवाई: सेंटर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) मोबाइल चोरी के मामलों में गेम-चेंजर माना जा रहा है. चोरी हुए मोबाइल का IMEI तुरंत ब्लॉक किया जा सकेगा. नेटवर्क पर दिखाई देने पर लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तारी आसान होगी.

इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन में मजबूती: NATGRID और MANAS Portal जैसे प्लेटफॉर्म से विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों व राज्यों के साथ जानकारी साझा करना बेहद आसान होगा. इससे इंटर-स्टेट गैंग्स पर कार्रवाई भी तेज होगी. साथ ही आतंकवाद या संगठित अपराध के मामलों में त्वरित इनपुट मिल सकेंगे. अकेली कोई यूनिट बड़े संगठित अपराधों से नहीं लड़ सकती है. डिजिटल प्लेटफॉर्म एक-दूसरे से जोड़ते हैं. साथ ही कार्रवाई को मजबूत बनाते हैं.

डेटा-ड्रिवन डिसिशन मेकिंग: Pragati Dashboard और NCLI जैसे पोर्टल अधिकारियों को बड़े स्तर पर क्राइम पैटर्न समझने में काफी मदद करते हैं. इसमें किन इलाकों में कौन सा अपराध बढ़ रहा है, किन गैंग्स की गतिविधि बढ़ी है, किस थाने में कौन से केस लंबित हैं, इस तरह के डेटा के आधार पर दिल्ली पुलिस रणनीति तैयार कर सकेगी.

एक साथ 351 अधिकारियों की टेक ट्रेनिंग: ट्रेनिंग कार्यक्रम में 310 इंस्पेक्टर व 41 एसीपी शामिल हुए. एडिशनल सीपी मंगेश कश्यप के अनुसार, जब इतने बड़े स्तर पर अधिकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर स्किल्ड होते हैं तो फील्ड में उनकी सामूहिक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है. यह दिल्ली को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.

स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में तेज कदम: एडिशनल सीपी मंगेश कश्यप ने कहा कि यह ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पारंपरिक पुलिसिंग को डिजिटल पुलिसिंग से जोड़ा जा रहा है. यह प्रशिक्षण सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है. हमारा लक्ष्य दिल्ली पुलिस को पूरी तरह टेक-इनेबल्ड फोर्स बनाना है.

संपादक की पसंद

