ETV Bharat / state

"श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस समागम होगा यादगार", CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को किया आमंत्रित

मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया.

सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा
सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 20, 2025 at 9:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 20 नवंबर को लाल किला क्षेत्र का दौरा कर आगामी गुरमत समागम के लिए की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीझा की. मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का स्थल पर जाकर जायज़ा लिया और संबंधित विभागों को समयबद्ध तथा उच्च गुणवत्ता के साथ सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, साफ-सफाई, लाइट व्यवस्था, पीने के पानी और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सहित सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें.

सीएम रेखा के साथ कई मंत्री भी रहे शामिल
मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस को पूरे देश में अत्यंत श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. दिल्ली में भी इस अवसर पर तीन दिवसीय भव्य आयोजन किया गया है. जो 23, 24 और 25 नवंबर को लाल किले पर आयोजित होगा. उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक स्थल गुरु साहब के बलिदान का साक्षी है, और पूरे देश तथा दिल्ली के लोग इस समागम में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं.

सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा
सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा (ETV Bharat)
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में कई कार्यक्रम होंगे, जिनमें गुरु साहब के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों और कथाओं को प्रदर्शित करने वाला भव्य म्यूजियम शामिल है। लाल किले की प्राचीर पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा, और सात संगत सत्संग और संकीर्तन प्रस्तुत करेगी.

दिल्लीवासियों को कार्य़क्रम में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित
मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने कहा कि यह भव्य आयोजन सदियों में एक बार ही संभव होता है और सभी को गुरु साहब को नमन करने और उनके आशीर्वाद लेने का यह सुनहरा अवसर अवश्य लेना चाहिए. दिल्ली सरकार और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरमत समागम गुरु परंपरा और मानवता के उच्च आदर्शों को समर्पित भव्य आयोजन है. दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस पवित्र कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और स्वच्छ वातावरण मिले.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने 'नमो रन' को दिखाई हरी झंडी, कहा- हर खिलाड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण
  2. दिल्ली-हरियाणा के बीच DTC की इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू, जानिए रूट और कितना होगा किराया ?
  3. दिल्ली की सफाई को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई बैठक, लिए गए ये अहम निर्णय
  4. दिल्ली सरकार बनाएगी अत्याधुनिक स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्कूली बच्चों को मिलेगी शुरुआत से ही खेल-ट्रेनिंग

TAGGED:

CM REKHA GUPTA
गुरु तेग बहादुर शहीदी वर्षगांठ
SIKH GURU GURU TEG BAHADUR JI
350वीं शहीदी वर्षगांठ
GURU TEGH BAHADUR 350TH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

India US Defence Deal: भारत को मिलेंगे 93 मिलियन डॉलर के घातक हथियार, मिसाइल और तोपें मिलेंगी

Explainer: दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा, जानिए सरकार का पूरा प्लान

IITF में दिखी 'नए भारत' की रक्षा शक्ति, यहां हथियारों से लेकर हाई-टेक ड्रोन तक की प्रदर्शनी

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.