"श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस समागम होगा यादगार", CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को किया आमंत्रित

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 20 नवंबर को लाल किला क्षेत्र का दौरा कर आगामी गुरमत समागम के लिए की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीझा की. मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का स्थल पर जाकर जायज़ा लिया और संबंधित विभागों को समयबद्ध तथा उच्च गुणवत्ता के साथ सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए.



निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, साफ-सफाई, लाइट व्यवस्था, पीने के पानी और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सहित सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें.



सीएम रेखा के साथ कई मंत्री भी रहे शामिल

मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस को पूरे देश में अत्यंत श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. दिल्ली में भी इस अवसर पर तीन दिवसीय भव्य आयोजन किया गया है. जो 23, 24 और 25 नवंबर को लाल किले पर आयोजित होगा. उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक स्थल गुरु साहब के बलिदान का साक्षी है, और पूरे देश तथा दिल्ली के लोग इस समागम में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं.