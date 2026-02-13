ETV Bharat / state

कपास व सरसों फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती, पुलिस ने 3500 पौधे किए जब्त, किसान चाचा-भतीजा गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़: जिले की राशमी थाना पुलिस ने अफीम की अवैध बुवाई पकड़ी. पुलिस ने घने जंगल के बीच बोए अफीम के साढ़े तीन हजार से ज्यादा पौधे बरामद किए. इस संबंध में दो किसानों के खिलाफ अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया.

राशमी सीआई रतनसिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के लुकड़ी गांव में कुछ लोगों ने अफीम की अवैध बुवाई कर रखी है. पुलिस ने जांच की तो दो खेतों में अफीम की अवैध बुवाई मिली. जाप्ते के साथ पुलिस गांव पहुंची. यहां लुगड़ी निवासी पप्पू पुत्र भैरूलाल जाट तथा इसके भतीजे ठाकर लाल जाट पुत्र कालूलाल जाट के अवैध रूप से अफीम की बुवाई करना सामने आया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया.

पढ़ें:गेहूं और प्याज की फसल की आड़ में उगा रखी थी अफीम, पुलिस ने जब्त किए 2100 पौधे

थाना प्रभारी रतनसिंह ने बताया कि पप्पू जाट ने कपास व सरसों के खेत के बीच अफीम के 3531 पौधों की बुवाई कर थी, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया. वहीं इसके भतीजे ठाकुर लाल ने 113 पौधे अफीम के अवैध रूप से बुवाई कर रखे थे. पप्पू जाट के खिलाफ राशमी थाने पर सीआई रतन सिंह की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया. ठाकरलाल के खिलाफ साडास थानाधिकारी एवं हाल कैंप पर राशमी आजाद पटेल की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज हुआ है.

राशमी सीआई सिंह ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पंचायत के पटवारी को भी मौके पर बुला नपती कराई. उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी. गुरुवार रात करीब 2 बजे थाने में प्रकरण दर्ज किया गया. अनुसंधान जारी है. कार्रवाई में पहुंना पुलिस चौकी के कांस्टेबल विनोद तथा राशमी थाने के कांस्टेबल रमेश की अहम भूमिका रही.