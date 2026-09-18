रांची के नामकुम में उन्मुखीकरण, 350 एनसीसी कैडेटों ने लिया टीबी मरीजों को सहयोग देने का शपथ
टीबी उन्मूलन की राह में एनसीसी के कैडेट सहयोगी बन सकते हैं. ये कैडेट्स टीबी मुक्त अभियान का हिस्सा बनेंगे. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 18, 2026 at 8:42 PM IST
रांची: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) झारखंड इकाई ने राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया. नामकुम स्वास्थ्य मुख्यालय में आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में झारखंड को क्षय रोग यानी टीबी मुक्त बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में एनसीसी के युवा कैडेटों की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया.
उन्मुखीकरण कार्यक्रम में अभियान निदेशक का संबोधन
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि टीबी के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना, संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग बढ़ाना और संभावित मरीजों की समय पर जांच कर चिन्हित मरीजों का उपचार तुरंत शुरू करना बेहद जरूरी है. आईपीएच सभागार में उपस्थित एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी युवा इस कार्यक्रम में बहुमूल्य सहयोग दे सकते हैं. एनसीसी कैडेटों की पहुंच जिला, प्रखंड और गांव स्तर तक है. उन्होंने मरीजों को गोद लेकर उन्हें सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया. अभियान निदेशक ने राज्य में चल रहे सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी भी दी.
एनसीसी हेडक्वार्टर की प्रतिबद्धता
एनसीसी हेडक्वार्टर रांची की ओर से कर्नल रोहित ने बताया कि राज्य के सभी कैडेट टीबी मुक्त भारत अभियान में सहयोग देंगे. पूर्व में भी टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उनके द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं. उन्होंने यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम और एनसीसी कैडेटों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य करने का आह्वान किया. कर्नल अनुराग सिंह ने एनसीसी के रांची डिवीजन द्वारा टीबी उन्मूलन में किए गए कार्यों पर विस्तारपूर्वक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया.
राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी का आह्वान
डॉ. कमलेश कुमार, राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी झारखंड ने राज्य में चल रहे टीबी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने “माई भारत वॉलिंटियर अभियान” के तहत एनसीसी कैडेटों से टीबी मुक्त भारत ऐप डाउनलोड कर पंजीयन कराने और टीबी रोगियों को मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सहयोग देने का आग्रह किया.
350 कैडेटों ने लिया शपथ
इस कार्यक्रम में एनसीसी के 350 कैडेटों ने भाग लिया. सभी उपस्थित एनसीसी कैडेटों ने “माई भारत वॉलिंटियर” के तहत टीबी मुक्त भारत ऐप के माध्यम से अपना पंजीयन कराया और टीबी रोगियों को मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सहयोग करने की शपथ ली.
कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी
कार्यक्रम में निदेशक वित्त मोहम्मद गुफरान अहमद, स्वास्थ्य निदेशक डॉ. प्रभात कुमार, डॉ. विजय किशोर रजक, डॉ. पुष्पा, डॉ. मुकेश मिश्रा, डब्ल्यूएचओ के डॉ. सतीश मांझी, डॉ. अनुपम, दो जसीना के, डॉ. रेणु तिर्की, डॉ. प्रदीप बास्की (जिला यक्ष्मा पदाधिकारी रांची) के साथ ही राज्य स्तर के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.
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