ETV Bharat / state

बदलने वाला है ग्रीन पार्क स्टेडियम का चेहरा, जानिए क्या है वजह

350 करोड़ से बनेगा ग्रीन पार्क विश्व स्तरीय स्टेडियम, अब होंगे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व आईपीएल मैच.

350 करोड़ से बनेगा ग्रीन पार्क विश्व स्तरीय स्टेडियम
ग्रीन पार्क विश्व स्तरीय स्टेडियम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में पिछले कुछ सालों के दौरान जब-जब मैच खेले गए, तब-तब किसी न किसी बाधा के चलते दिक्कतें सामने आई हैं. इनमें कभी फ्लड लाइट का मुद्दा था, तो कभी बेहतर ड्रेनेज सिस्टम न होने से मैदान में बारिश का पानी भर जाना, लेकिन, अब ग्रीन पार्क स्टेडियम के लिए योगी सरकार की ओर से शानदार खबर आ रही है. सरकार की ओर से स्टेडियम की सूरत बदलने के लिए हाल ही में जारी बजट के तहत 350 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई. पहले चरण में 45 करोड़ रुपये की राशि जारी होगी. इसी तरह अन्य चरणों में पूरे बजट को दिया जाएगा.

इसको लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने कहा, पूरे स्टेडियम की सभी बालकनी को तोड़कर नए ढंग से बनाया जाएगा. इससे स्टेडियम की दर्शक क्षमता बढ़ेगी. मौजूदा समय में यहां दर्शक क्षमता 20 से 25 हजार के बीच है, जिसे बढ़ाकर 40 हजार तक किया जाएगा. स्टेडियम की सभी दिक्कतों को हम दूर कराएंगे. इसके लिए हम सीएम योगी के आभारी हैं. स्टेडियम में सुधार के लिए यूपीसीए की ओर से ही प्रस्ताव शासन व सरकार को भेजा गया था.

350 करोड़ से बनेगा ग्रीन पार्क विश्व स्तरीय स्टेडियम (ETV Bharat)
अब अधिक होंगे मैच: यूपीसीए सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया कि जब स्टेडियम में सुविधाएं बढ़ जाएंगी, तो निश्चित तौर पर हमें बीसीसीआई व आईसीसी से राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय व आईपीएल मैच होंगे. बोले कानपुर में अब एयरलाइंस की सुविधाएं बेहतर हो गईं, दो फाइव स्टार होटल भी बनने जा रहे हैं. ऐसी स्थिति में जब स्टेडियम नए सिरे से बन जाएगा तो अन्य सुविधाओं के साथ यहां खिलाड़ियों के लिए भी काफी अच्छा माहौल होगा. क्रिक्रेट प्रेमियों को अच्छा क्रिकेट भी देखने को मिलेगा.

यह भी पढ़ें: रणजी ट्राॅफी 2025; ग्रीनपार्क स्टेडियम में यूपी का मुकाबला कल नागालैंड से, मैच से पहले खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना

यह भी पढ़ें: इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को 171 रनों से हराया; प्रियांश और श्रेयस ने जड़ा शतक, निशांत सिंधु ने झटके 4 विकेट

TAGGED:

KANPUR NEWS
KANPUR GREEN PARK STADIUM
यूपी बजट 2026
UP BUDGET 2026
GREEN PARK STADIUM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.