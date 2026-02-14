ETV Bharat / state

बदलने वाला है ग्रीन पार्क स्टेडियम का चेहरा, जानिए क्या है वजह

कानपुर: शहर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में पिछले कुछ सालों के दौरान जब-जब मैच खेले गए, तब-तब किसी न किसी बाधा के चलते दिक्कतें सामने आई हैं. इनमें कभी फ्लड लाइट का मुद्दा था, तो कभी बेहतर ड्रेनेज सिस्टम न होने से मैदान में बारिश का पानी भर जाना, लेकिन, अब ग्रीन पार्क स्टेडियम के लिए योगी सरकार की ओर से शानदार खबर आ रही है. सरकार की ओर से स्टेडियम की सूरत बदलने के लिए हाल ही में जारी बजट के तहत 350 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई. पहले चरण में 45 करोड़ रुपये की राशि जारी होगी. इसी तरह अन्य चरणों में पूरे बजट को दिया जाएगा.

इसको लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने कहा, पूरे स्टेडियम की सभी बालकनी को तोड़कर नए ढंग से बनाया जाएगा. इससे स्टेडियम की दर्शक क्षमता बढ़ेगी. मौजूदा समय में यहां दर्शक क्षमता 20 से 25 हजार के बीच है, जिसे बढ़ाकर 40 हजार तक किया जाएगा. स्टेडियम की सभी दिक्कतों को हम दूर कराएंगे. इसके लिए हम सीएम योगी के आभारी हैं. स्टेडियम में सुधार के लिए यूपीसीए की ओर से ही प्रस्ताव शासन व सरकार को भेजा गया था.