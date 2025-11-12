ETV Bharat / state

बिचौलियों के अवैध धान पर प्रशासन का एक्शन, बलौदाबाजार जिले में 350 कट्टा धान जब्त

जिला खाद्य विभाग और मंडी अधिकारियों की संयुक्त टीम ने कलेक्टर के निर्देश पर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है.

Illegal Paddy Seize
बलौदाबाजार जिले में 350 कट्टा अवैध धान जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 12, 2025 at 7:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार: जिले में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने अवैध भंडारण और परिवहन पर नकेल कसनी शुरू कर दी है. जिला प्रशासन की कार्रवाई में मंगलवार को 5 अलग-अलग जगहों से कुल 345 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया है. सूत्रों के अनुसार, कुछ बिचौलिए किसानों से कम दाम पर धान खरीदकर अवैध रूप से गोदामों में जमा कर रहे हैं ताकि खरीदी केंद्र खुलने पर उसे वैध धान के रूप में बेचा जा सके.

धान के अवैध भंडारण और परिवहन पर नकेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
  • पांच जगहों पर दबिश, 345 कट्टा धान जब्त
  1. कसडोल मंडी क्षेत्र के ग्राम असनींद निवासी गणेश राम पटेल के दुकान से 60 कट्टा धान
  2. सेल गांव निवासी प्रेम लाल साहू के दुकान से 50 कट्टा धान
  3. बलौदाबाजार मंडी क्षेत्र के खोरसीनाला (पनगांव) स्थित यहोवा ट्रेडर्स से 125 कट्टा धान
  4. रसेड़ी गांव स्थित निषाद ट्रेडर्स से 50 कट्टा धान
  5. सिमगा मंडी क्षेत्र के ग्राम किरवई निवासी पूरन लाल साहू से 60 कट्टा धान जब्त

हर तहसील में जांच टीम: कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि जिले में किसी भी स्तर पर अवैध धान का भंडारण या परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. खरीफ विपणन सीजन शुरू होने से पहले ऐसे बिचौलियों पर सख्त नजर रखी जा रही है, जो किसानों से सस्ते में धान खरीदकर सरकारी खरीदी में बेचने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा, धान खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर तहसील में अलग-अलग जांच टीमें बनाई गई हैं. अवैध गतिविधियों की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई होगी.

Illegal Paddy Seize
बिचौलियों के अवैध धान पर प्रशासन का एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

12 स्थानों पर चेकपोस्ट स्थापित: अवैध धान के परिवहन पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. जिले में 12 स्थायी चेकपोस्ट बनाए गए हैं. इन पर मंडी, सहकारिता और राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. इनका मुख्य उद्देश्य जिले की सीमाओं से बाहर या अंदर हो रहे संदेहास्पद धान परिवहन की निगरानी करना है. इसके अलावा ग्राम स्तर पर कोटवारों और पटवारियों को भी सक्रिय किया गया है, ताकि खेतों से सीधे धान की अवैध खरीदी या ढुलाई की सूचना तुरंत प्रशासन तक पहुंचे.

बिचौलियों पर प्रशासन की नजर: प्रशासन ने साफ किया है कि धान खपाने वाले कोचियों और बिचौलियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. अधिकारी गांव-गांव जाकर जांच कर रहे हैं. कहीं कोई व्यक्ति किसानों से अवैध रूप से धान तो नहीं खरीद रहा. पकड़े जाने पर FIR कर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है.

वास्तविक किसान का दाना-दाना खरीदा जाएगा, सही किसानों को ही धान खरीदी का लाभ मिले इसके लिए बिचौलियों पर खरीदी से पहले ही हम कार्रवाई कर रहे हैं- पुनीत वर्मा, खाद्य अधिकारी

धान खरीदी की तैयारी तेज: जिला प्रशासन के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए जिले में सभी सहकारी समितियों में तैयारी लगभग पूरी है. धान खरीदी केंद्रों की मरम्मत, तौल मशीनों की जांच और टोकन व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है. साथ ही किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. साथ ही अवैध भंडारण और धान खपाने वालों के खिलाफ अब हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई जा रही है. कलेक्टर ने साफ कहा है कि धान खरीदी किसान का अधिकार है, व्यापारियों का धंधा नहीं.

धान खरीदी में ड्यूटी लगाने का पटवारियों ने किया विरोध, जांजगीर चांपा कलेक्टर से की शिकायत
धान खरीदी से पहले सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल, कांग्रेस ने दिया प्रदर्शन को समर्थन
15 नवंबर से धान खरीदी लेकिन छत्तीसगढ़ का किसान परेशान, बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं: भूपेश बघेल

TAGGED:

BALODABAZAR PADDY PROCUREMENT
BALODABAZAR DISTRICT
खाद्य विभाग बलौदाबाजार
अवैध धान
ILLEGAL PADDY SEIZE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.