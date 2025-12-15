ETV Bharat / state

हमीरपुर में 35 साल की महिला की गला घोटकर हत्या; नहर किनारे मिला शव

हमीरपुर में नहर किनारे महिला का शव मिलने के बाद पूछताछ करते पुलिस अधिकारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक विधवा की गला घोटकर हत्या कर दी गई. महिला का शव नहर के किनारे मिला है. नहर किनारे 35 वर्षीय विधवा का शव मिलने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. महिला के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं. उसके पिता की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है.

पुलिस के अनुसार सोमवार को महिला का शव नहर किनारे से मिला. सूचना मिलते ही थाना कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. महिला की शिनाख्त कर ली गई है. प्रारंभिक जांच में गले पर चोट के निशान पाए गए हैं.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. दीक्षा शर्मा और अपर पुलिस अधीक्षक मनोज गुप्ता ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने जांच टीम को साक्ष्य संकलन और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. फील्ड यूनिट टीम द्वारा मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं.