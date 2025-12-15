हमीरपुर में 35 साल की महिला की गला घोटकर हत्या; नहर किनारे मिला शव
पुलिस ने महिला के पिता की तहरीर पर 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 1:39 PM IST
हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक विधवा की गला घोटकर हत्या कर दी गई. महिला का शव नहर के किनारे मिला है. नहर किनारे 35 वर्षीय विधवा का शव मिलने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. महिला के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं. उसके पिता की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है.
पुलिस के अनुसार सोमवार को महिला का शव नहर किनारे से मिला. सूचना मिलते ही थाना कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. महिला की शिनाख्त कर ली गई है. प्रारंभिक जांच में गले पर चोट के निशान पाए गए हैं.
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. दीक्षा शर्मा और अपर पुलिस अधीक्षक मनोज गुप्ता ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने जांच टीम को साक्ष्य संकलन और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. फील्ड यूनिट टीम द्वारा मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं.
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में एक नामजद संदिग्ध आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दबिश दी जा रही है. पुलिस महिला की हत्या के पीछे के कारणों, आपसी विवाद और घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.
पुलिस अधीक्षक डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि महिला के शव की बरामदगी के बाद परिवारजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि होगी.
