Steam Engine : 35 साल बाद बांदीकुई में लौटा भाप का इंजन, जंक्शन के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी नई पहल
बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर 35 साल बाद भाप का इंजन लौटा. तमिलनाडु से मंगाए गए इस विंटेज इंजन को संरक्षित कर प्रदर्शित किया जाएगा.
Published : March 16, 2026 at 8:14 PM IST
अलवर: राजस्थान के प्रमुख और ऐतिहासिक रेलवे जंक्शनों में शामिल बांदीकुई जंक्शन एक बार फिर अपने पुराने गौरव की झलक दिखाने की तैयारी में है. करीब 35 साल बाद स्टेशन परिसर में भाप का इंजन लौट आया है, जिसे अब स्टेशन के बाहर विशेष रूप से तैयार किए गए प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जा रहा है. इस विंटेज स्टीम इंजन की वापसी न केवल रेलवे इतिहास की यादें ताजा करेगी, बल्कि नई पीढ़ी को रेलवे तकनीक और उसके विकास की जानकारी भी देगी.
रेलवे की ओर से लाया गया यह नैरोगेज क्लास-बी श्रेणी का स्टीम इंजन लगभग 11.43 टन वजनी है. इसे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित गोल्डन रॉक वर्कशॉप से विशेष रूप से मंगाया गया है. अब इस इंजन को स्टेशन परिसर के बाहर बनाए गए प्लेटफॉर्म पर स्थायी रूप से स्थापित किया जा रहा है, ताकि यात्री और स्थानीय लोग इसे नजदीक से देख सकें और रेलवे के पुराने दौर को महसूस कर सकें.
नई पीढ़ी को मिलेगा रेलवे इतिहास से परिचय: रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस विंटेज इंजन को प्रदर्शित करने का उद्देश्य केवल सजावट नहीं है, बल्कि रेलवे की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करना भी है. आज के समय में जब डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन आधुनिक तकनीक के साथ चल रहे हैं, तब भाप के इंजन रेलवे के शुरुआती दौर की याद दिलाते हैं. इस इंजन के साथ सूचना पट्ट भी लगाया जाएगा, जिसमें भाप इंजन की कार्यप्रणाली, इतिहास और तकनीकी विशेषताओं की जानकारी दी जाएगी. इससे छात्र, युवा और पर्यटक यह समझ सकेंगे कि किस तरह कोयला और भाप की ताकत से रेलगाड़ियां चलती थीं.
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बांदीकुई जंक्शन का ऐतिहासिक महत्व: राजस्थान के रेलवे इतिहास में बांदीकुई जंक्शन का विशेष स्थान रहा है. यह जंक्शन 19वीं सदी में स्थापित हुआ था और लंबे समय तक उत्तर भारत के महत्वपूर्ण रेल मार्गों को जोड़ने वाला प्रमुख केंद्र रहा. ब्रिटिश काल में दिल्ली, जयपुर, आगरा और अलवर की दिशा में जाने वाली कई महत्वपूर्ण रेल लाइनें बांदीकुई होकर गुजरती थीं. इसी वजह से इसे उस समय रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से अहम रेलवे जंक्शन माना जाता था. एक समय ऐसा भी था जब यहां नैरोगेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज जैसी अलग-अलग गेज की रेल लाइनें मौजूद थीं. इस कारण बांदीकुई स्टेशन पर यात्रियों और मालगाड़ियों की आवाजाही काफी अधिक रहती थी और यह रेलवे संचालन का एक बड़ा केंद्र माना जाता था.
भाप के इंजनों से जुड़ी रही बांदीकुई की पहचान: रेलवे के शुरुआती दशकों में बांदीकुई जंक्शन पर भाप के इंजनों की आवाज और सीटी आम बात हुआ करती थी. उस दौर में रेलवे यार्ड में स्टीम इंजनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं थीं. हालांकि, समय के साथ रेलवे तकनीक बदलती गई और डीजल व इलेक्ट्रिक इंजनों ने स्टीम इंजनों की जगह ले ली. इसके बाद धीरे-धीरे भाप के इंजन सेवा से हटा दिए गए और लगभग तीन दशक पहले बांदीकुई से भी स्टीम इंजन का दौर समाप्त हो गया.
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पर्यटन और स्थानीय पहचान को मिलेगा बढ़ावा: अब 35 साल बाद जब यह विंटेज इंजन वापस आया है, तो इससे बांदीकुई स्टेशन की ऐतिहासिक पहचान को नया आयाम मिलने की उम्मीद है. रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यह इंजन पर्यटकों और रेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है. इतिहास, इंजीनियरिंग और रेलवे तकनीक में रुचि रखने वाले लोग यहां आकर इस इंजन को देख सकेंगे. साथ ही यह पहल स्थानीय स्तर पर भी स्टेशन की पहचान को मजबूत करेगी.
विरासत को सहेजने की पहल: रेलवे विभाग देशभर में कई पुराने स्टेशनों पर विंटेज इंजन और ऐतिहासिक उपकरणों को प्रदर्शित करने की पहल कर रहा है. इसका उद्देश्य रेलवे की विरासत को संरक्षित करना और लोगों को उसके इतिहास से जोड़ना है. बांदीकुई जंक्शन पर भाप के इंजन की वापसी भी इसी प्रयास का हिस्सा है. इससे न केवल स्टेशन का स्वरूप आकर्षक बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी यह समझने का अवसर मिलेगा कि भारतीय रेलवे की यात्रा भाप के इंजनों से शुरू होकर आधुनिक तकनीक तक कैसे पहुंची.