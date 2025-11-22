35 वर्षीय विवाहिता से पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म, फिर ट्रेन में बिठाकर छोड़ा, मामला दर्ज
पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी युवक ने घर में अकेली पाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया.
Published : November 22, 2025 at 3:26 PM IST
चूरू: 35 वर्षीय विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है. महिला थाना अधिकारी रचना बिश्नोई ने बताया कि कोतवाली थाना इलाके की एक 35 वर्षीय विवाहिता ने रिपोर्ट दी कि करीब दो वर्ष पूर्व पड़ोस का युवक उसे घर पर अकेली देखकर आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
पीड़िता ने दर्ज मामले में बताया कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो ले लिए. उस दिन के बाद से आरोपी जब भी वह घर पर अकेली होती, आरोपी उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता और उसी का फायदा उठाकर 10 अक्टूबर को आरोपी ने उससे घर से 90 हजार रुपए की नगदी और ज्वेलरी लेकर घर के बाहर बुलवाया. इसके बाद जबरन गाड़ी में डाल उसे नशीला पदार्थ पिलाया.
पढ़ें: गांव छोड़ने के बहाने ले गए होटल, विवाहिता से किया सामूहिक दुष्कर्म, मामला दर्ज
पीड़िता ने दर्ज मामले में बताया कि जब उसने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे डराया धमकाया और दिल्ली के एक होटल में रखा. यहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता को आरोपी ईटानगर ले गया और यहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी उसे शादी का झांसा देता रहा और 18 अक्टूबर को उसे दिल्ली-बीकानेर ट्रेन में अकेले बैठा दिया. पीड़िता ने आपबीती परिजनों को बताई और फिर महिला थाने पहुंची.