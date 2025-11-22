ETV Bharat / state

35 वर्षीय विवाहिता से पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म, फिर ट्रेन में बिठाकर छोड़ा, मामला दर्ज

चूरू: 35 वर्षीय विवाहिता से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है. महिला थाना अधिकारी रचना बिश्नोई ने बताया कि कोतवाली थाना इलाके की एक 35 वर्षीय विवाहिता ने रिपोर्ट दी कि करीब दो वर्ष पूर्व पड़ोस का युवक उसे घर पर अकेली देखकर आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

पीड़िता ने दर्ज मामले में बताया कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो ले लिए. उस दिन के बाद से आरोपी जब भी वह घर पर अकेली होती, आरोपी उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता और उसी का फायदा उठाकर 10 अक्टूबर को आरोपी ने उससे घर से 90 हजार रुपए की नगदी और ज्वेलरी लेकर घर के बाहर बुलवाया. इसके बाद जबरन गाड़ी में डाल उसे नशीला पदार्थ पिलाया.