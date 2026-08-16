दिल्ली के मीठापुर नहर में गिरा 35 वर्षीय युवक, देर शाम तक नहीं मिला सुराग
घटना की सूचना मिलने के बाद बचाव दल को मौके पर बुलाया गया और नहर में युवक की तलाश शुरू की गई.
Published : August 16, 2026 at 11:04 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के बदरपुर इलाके में मीठापुर नहर में एक 35 वर्षीय युवक के गिरने से हड़कंप मच गया. घटना के बाद युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका.
नहर में गिरने वाले युवक की पहचान 35 वर्षीय हरिनाथ के रूप में हुई है. हरिनाथ बिलासपुर कैंप, बदरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक हरिनाथ शादीशुदा है और उसकी चार बेटियां हैं. जैसे ही युवक के नहर में गिरने की जानकारी परिवार और स्थानीय लोगों को मिली, मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
घटना की सूचना मिलने के बाद बचाव दल को मौके पर बुलाया गया और नहर में युवक की तलाश शुरू की गई. रेस्क्यू टीम ने नहर के आसपास के हिस्से में काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन देर शाम तक हरिनाथ का कोई पता नहीं चल पाया. स्थानीय लोगों के मुताबिक नहर में पानी का बहाव होने की वजह से रेस्क्यू टीम को तलाश में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
फिलहाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हरिनाथ नहर में कैसे गिरा? क्या यह हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह है, इसकी जानकारी जांच के बाद ही साफ हो पाएगी. फिलहाल बचाव दल की तरफ से नहर में युवक की तलाश जारी है. इस घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और सभी को उसके सुरक्षित मिलने का इंतजार है. देर शाम तक युवक का सुराग नहीं मिलने से परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.
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