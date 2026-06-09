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बिहार में 35 साल पुराना गोडा पुल ध्वस्त, वैकल्पिक रास्ता बनाने में जुटा ग्रामीण कार्य विभाग

बेतिया: मझौलिया प्रखंड के लालसरैया स्थित धनौती नदी पर बना करीब 35 वर्ष पुराना गोडा पुल ध्वस्त होने की खबर ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी. खबर प्रसारित होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और ग्रामीण कार्य विभाग ने पुल के बगल से मिट्टी भरकर वैकल्पिक रास्ता बनाने का कार्य शुरू कर दिया है, ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

35 साल पुराने पुल के ध्वस्त होने से लोग परेशान: दरअसल सोमवार को उस समय बड़ा हादसा हो गया जब धनौती नदी पर बना पुराना गोडा पुल अचानक ध्वस्त हो गया. पुल का लगभग दस फीट हिस्सा टूटकर नदी में समा गया, जिससे बखरिया चौक एनएच-727 से लालसरैया होते हुए करमवा और पूर्वी चंपारण को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया. पुल ध्वस्त होने के बाद आसपास के करीब दस गांवों और आधा दर्जन पंचायतों का संपर्क प्रभावित हो गया.

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2 महीने से क्षतिग्रस्त था पुल: स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पुल पिछले कई महीनों से जर्जर स्थिति में था. पुल के बीचों-बीच बड़ा गड्ढा बन चुका था और रेलिंग भी टूट चुकी थी. ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई. करमवा पंचायत के लोगों ने बताया कि दो माह पहले भी जिला प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई थी, बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

वैकल्पिक रास्ता अपनाने को मजबूूर लोग: पुल टूटने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी किसानों, छात्रों, मरीजों और सब्जी विक्रेताओं को हो रही है. पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण जाने वाले लोगों को अब लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों की अतिरिक्त समस्या बढ़ गई है. मजबूरी में कई लोग पुल के किनारे से होकर नदी पार कर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं.

ग्रामीणों ने की पुल बनाने की मांग (ETV Bharat)

बनाया जा रहा नया अस्थायी डायवर्सन: घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. ग्रामीण कार्य विभाग के जेई दीपक चन्द्र सिन्हा ने बताया कि पुराना डायवर्सन पुल ध्वस्त हो गया है. लोगों की सुविधा को देखते हुए नया अस्थायी डायवर्सन बनाया जा रहा है, ताकि आवागमन जल्द सुचारू हो सके.