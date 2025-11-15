Bihar Election Results 2025

दीपावली पर उदयपुर में उमड़े पर्यटक, पिछले साल की तुलना में इस बार 35 प्रतिशत ज्यादा आए घरेलू टूरिस्ट

दीपावली के बाद भी उदयपुर में पर्यटकों की बड़ी संख्या में आने की उम्मीद की जा रही है.

Tourists visiting Udaipur
उदयपुर में घूमने आए पर्यटक (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 4:28 PM IST

उदयपुर: देश-दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर झीलों की नगरी उदयपुर में इस वर्ष दिवाली सीजन के दौरान पर्यटकों का मेला देखने को मिला. शहर में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लगभग 35 प्रतिशत अधिक घरेलू पर्यटक पहुंचे. होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बाजारों और पर्यटन स्थलों पर पूरे महीने भारी भीड़ देखने को मिली. कई होटलों में तो दिवाली के दौरान 100 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई.

पर्यटकों की पहली पसंद बना उदयपुर: होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि पर्यटकों की पहली पसंद इस बार भी उदयपुर ही बना रहा. झीलों की मनमोहक सुंदरता, प्राकृतिक हरियाली, महलों और ऐतिहासिक धरोहरों ने देशभर से आए यात्रियों को खूब आकर्षित किया. पिछोला, फतेहसागर और उदय सागर झीलों पर पर्यटकों की चहल-पहल लगातार बनी रही. इसके अलावा लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फोटोग्राफी पॉइंट्स और शहर के पारंपरिक बाजारों में रौनक छाई रही. हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, पारंपरिक परिधानों और स्थानीय व्यंजनों की बिक्री में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई.

पढ़ें: सैलानियों से गुलजार उदयपुर, पर्यटक बोले- इससे सुंदर शहर नहीं

'अभी तो ये शुरूआत है': पर्यटन विभाग की संयुक्त निदेशक सुमिता सरोज के अनुसार, अक्टूबर महीने में पर्यटकों के बढ़ते आंकड़े उत्साहजनक हैं. यह रुझान आने वाले महीनों में भी कायम रहने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि आगामी आयोजनों, विवाह सीजन और न्यू ईयर समारोह के दौरान उदयपुर में पर्यटन और अधिक तेजी पकड़ सकता है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि दिसंबर के विंटर वेकेशन में भी शहर में बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही बनी रहेगी. पर्यटन में आई इस वृद्धि का सीधा लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिला है. होटल, ट्रैवल, टैक्सी, फूड और शॉपिंग सेक्टर में उल्लेखनीय उछाल से हजारों लोगों को रोजगार और बेहतर आय मिली है.

पढ़ें: एक भारत, श्रेष्ठ भारत की झलक: उदयपुर में वाइब्रेंट गुजरात में दिखा मेवाड़ी-गुजराती संस्कृति का अनूठा संगम

ये आयोजन भी करते पर्यटकों को आकर्षित: उदयपुर में दिसंबर में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इनमें 1 से 3 दिसंबर के बीच कुंभलगढ़ किले में कुंभलगढ़ फेस्टिवल और 21 से 30 दिसंबर तक शिल्पग्राम में शिल्पग्राम उत्सव खास हैं. शिल्पग्राम उत्सव में हस्तशिल्प प्रदर्शन, लोक कला, संगीत-नृत्य, बुनाई, कुम्हारों और अन्य कारीगरों की कलात्मक झलक होती है. इसके अलावा बागोर की हवेली में होने वाले कई कार्यक्रमों को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में पर्यटक उदयपुर पहुंचते हैं. दिसंबर में उदयपुर का मौसम भी काफी खूबसूरत और सुहावना नजर आता है.

RECORD NUMBER OF TOURIST IN UDAIPUR
FESTIVALS IN UDAIPUR IN DECEMBER
TOURIST ACTIVITY IN UDAIPUR
TOURIST IN UDAIPUR ON DIWALI

