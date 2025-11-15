ETV Bharat / state

दीपावली पर उदयपुर में उमड़े पर्यटक, पिछले साल की तुलना में इस बार 35 प्रतिशत ज्यादा आए घरेलू टूरिस्ट

उदयपुर में घूमने आए पर्यटक ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: देश-दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर झीलों की नगरी उदयपुर में इस वर्ष दिवाली सीजन के दौरान पर्यटकों का मेला देखने को मिला. शहर में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लगभग 35 प्रतिशत अधिक घरेलू पर्यटक पहुंचे. होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बाजारों और पर्यटन स्थलों पर पूरे महीने भारी भीड़ देखने को मिली. कई होटलों में तो दिवाली के दौरान 100 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. पर्यटकों की पहली पसंद बना उदयपुर: होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि पर्यटकों की पहली पसंद इस बार भी उदयपुर ही बना रहा. झीलों की मनमोहक सुंदरता, प्राकृतिक हरियाली, महलों और ऐतिहासिक धरोहरों ने देशभर से आए यात्रियों को खूब आकर्षित किया. पिछोला, फतेहसागर और उदय सागर झीलों पर पर्यटकों की चहल-पहल लगातार बनी रही. इसके अलावा लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फोटोग्राफी पॉइंट्स और शहर के पारंपरिक बाजारों में रौनक छाई रही. हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, पारंपरिक परिधानों और स्थानीय व्यंजनों की बिक्री में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई. पढ़ें: सैलानियों से गुलजार उदयपुर, पर्यटक बोले- इससे सुंदर शहर नहीं