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बिहार में पूजा का प्रसाद खाने के बाद 35 लोग पड़े बीमार

सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद प्रसाद खाने से कई लोग बीमार पड़ गए. उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा. पढ़ें खबर

PEOPLE FALL ILL IN MUZAFFARPUR
मुजफ्फरपुर में प्रसाद खाकर बीमार पड़े लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 13, 2026 at 5:17 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हादसा हुआ है. जहां पूजा के प्रसाद खाने के बाद 35 लोग अचानक बीमार हो गए. सभी को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. मामला कटरा थाना क्षेत्र का है.

सत्यनारायण भगवान की हुई थी पूजा : दरअसल, खंगुरा डीह गांव में सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न हुई थी. इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद बांटा गया था. प्रसाद खाने के कुछ घंटों बाद ही लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. सुबह होते-होते कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी और घबराहट की शिकायत होने लगी, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई.

''पूजा के बाद प्रसाद खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ी. तत्काल पीएचसी से डॉक्टरों की टीम भेजी गई. कुछ लोगों का इलाज गांव में ही किया गया, जबकि अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया. सभी की हालत स्थिर है और शाम तक सुधार की उम्मीद है.''- मोहम्मद नूर आलम, कटरा प्रखंड प्रमुख

'नियंत्रण में है सभी मरीजों की स्थिति' : परिजनों ने तुरंत सभी बीमार लोगों को कटरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार, यह मामला फूड प्वाइजनिंग का प्रतीत हो रहा है. फिलहाल सभी मरीजों की स्थिति नियंत्रण में है और किसी की हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है.

PEOPLE FALL ILL IN MUZAFFARPUR
चेक करते डॉक्टर (ETV Bharat)

'घबराने की कोई जरूरत नहीं' : डॉक्टर मधुकर प्रसाद ने बताया कि सूचना मिलते ही मेडिकल टीम और दो एंबुलेंस मौके पर भेजी गई. जांच में सामने आया कि प्रसाद खाने के बाद लोगों को इंडाइजेशन (अपच) की समस्या हुई है. सभी मरीजों का इलाज जारी है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है.

सतर्क रहने की अपील : फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है और प्रसाद के सैंपल की भी जांच की जा सकती है. प्रशासन की ओर से लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

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