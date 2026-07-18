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कानपुर में 35 म्यूल खाताधारक गिरफ्तार, 30 करोड़ से ज्यादा का संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिला

आरोपियों ने बताया, आर्थिक लाभ और कमीशन के प्रलोभन में आकर अपने बैंक खाते साइबर ठगों को सौंप दिए थे.

पुलिस ने 35 म्यूल खाताधारकों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने 35 म्यूल खाताधारकों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 6:26 PM IST

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Updated : July 18, 2026 at 7:02 PM IST

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कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी चोट करते हुए 'ऑपरेशन साय वज्र' के तहत एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 35 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कमीशन के लालच में अपने बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराते थे. इन म्यूल खातों के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था.

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया, जांच के दौरान एनसीआरपी पोर्टल पर इन खातों से जुड़ी अब तक लगभग 100 शिकायतें दर्ज पाई गई हैं, जिनमें ठगी की कुल रकम लगभग 30 करोड़ रुपये है. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने आर्थिक लाभ और कमीशन के प्रलोभन में आकर अपने बैंक खाते साइबर ठगों को सौंप दिए थे.

कमीशन के लालच में अपना खाता साइबर ठगों को दिया था. (Video Credit; ETV Bharat)

डीसीपी ने बताया, ये लोग अपने बैंक खाते, एटीएम, चेकबुक और इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस दूसरे व्यक्तियों को संचालन के लिए दे देते थे. इन खातों का उपयोग मुख्य रूप से बेटिंग गेमिंग ऐप्स और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से प्राप्त अवैध धन को ठिकाने लगाने के लिए किया जा रहा था. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को खंगालने में जुटी है.

डीसीपी आबिदी ने कहा कि ये सभी फर्स्ट लेयर अकाउंट्स हैं. हम यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन खातों के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और पैसा आगे की किन लेयर्स में स्थानांतरित किया गया है. जिन व्यक्तियों ने इन खाताधारकों से कार्ड और एक्सेस लिए थे, उनकी पहचान और तस्दीक की जा रही है. शीघ्र ही मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी.

साइबर सेल टीम ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए शिवराजपुर, अर्मापुर, बिल्हौर, पनकी, सचेंडी, अरौल, कल्याणपुर, रावतपुर, चौबेपुर और बिठूर थानों के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया है. डीसीपी ने कहा कि अपने बैंक खातों का विवरण किसी भी अनजान व्यक्ति को साझा करना अपराध है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

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Last Updated : July 18, 2026 at 7:02 PM IST

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