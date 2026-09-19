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यूपी में 35 IPS अधिकारियों के तबादले, प्रमोद कुमार बने साइबर मुख्यालय लखनऊ में SP, चारू निगम को मिली नई जिम्मेदारी

35 IPS अधिकारियों के तबादले. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 35 IPS अधिकारियों के तबादले हुए हैं. शासन की ओर से जारी तबादला सूची में कई जिलों के पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है. इसमें लखनऊ समेत कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, अयोध्या और अन्य जिलों के अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है.

जारी तबादला सूची के अनुसार, IPS चारू निगम को नई जिम्मेदारी मिली है. चारू निगम को सेनानायक 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद की जिम्मेदारी दी गई है इससे पहले चारू निगम पुलिस अधीक्षक यूपी 112 उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर तैनात थीं.