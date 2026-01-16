ETV Bharat / state

अयोध्या में श्रीराम की 35 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण, अब सरयू में पर्यटकों को नाविक सुनाएंगें कथा

महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित मूर्ति, अयोध्या में सरयू नदी पर सुरक्षित नौकायन के लिए नाविकों को दी जा रही ट्रेनिंग

रामायण विश्वविद्यालय में श्रीराम की प्रतिमा. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 8:05 PM IST

अयोध्या: महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय परिसर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित 35 फीट ऊंची श्रीराम की प्रतिमा का अनावरण शुक्रवार को किया गया. इसके पूर्व परिसर में पहुंचते संस्कृति परंपरागत रूप से मंत्रों उच्चारण से स्वागत हुआ. भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित आधुनिक शिक्षा विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भी शामिल हुई.

आध्यात्मिक के बिना भारतीय विकास अधूराः श्री राम की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि रामायण विश्वविद्यालय केवल उपाधियां प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय नहीं बल्कि मानव विकास का एक शसक्त केंद्र बनकर उभर रहा है. रामायण वेद उपनिशद, संस्कृति, योग जैसी भारतीय ज्ञान परंपरा का अनुसरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए आधुनिक शिक्षा के साथ यह विश्व विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कार्य कर रहा है. यह केवल नगरी नहीं बल्कि रामराज्य के अदा का प्रतीक है. आज आध्यात्मिक विकास के बिना भारतीय विकास अधूरा है.

छात्र भगवान राम के आदर्श अपनाएंगेः महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि रामायण विश्व विद्यालय के प्रांगण में हमारे राम जी आ गए हैं, उनके प्रतिमा का अनावरण हुआ है. इस आयोजन के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि यहां पढ़ने वाले छात्र शिक्षा और सूचनाओं से ज्यादा राम के जीवन मूल्यों, मर्यादा, संस्कृति को अपने हृदय में बसाएंगे और श्रेष्ठ नागरिक बनकर निकलेंगे. अयोध्या महानगर शिक्षा और चिकित्सा की दृष्टि कोण से विकसित हो रहा है. यही सबसे बड़ी पहचान होती है कि लोगों को चिकित्सा के लिए शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े. मोदी व योगी सरकार के कुशल नेतृत्व में अयोध्या नए आयाम के साथ उभर कर सामने आयेगा. यहां अवसरों संभावनाओं का नगर बनकर खड़ा है.

नाविकों को प्रशिक्षणः वहीं, अयोध्या में निरंतर बढ़ रही पर्यटक संख्या और सरयू नदी में नौकायन के प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए नाविकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य नाविकों को डिजिटल पेमेंट, स्टोरीटेलिंग, आपदा प्रबंधन, आपात स्थितियों में प्राथमिक उपचार आदि के लिए तैयार करना है.

सुरक्षित नौकायन की पहलः पर्यटन मंत्री ने बताया कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती आमद के बीच सरयू नदी पर सुरक्षित नौकायन की पहल की गई है. पर्यटन को भ्रमण तक सीमित न रखते हुए संस्कृति और सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान (एमकेआईटीएम) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के संयुक्त सहयोग से 55 नाविकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. प्रशिक्षित नाविक अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत के सशक्त प्रतिनिधि के रूप में भी अपनी भूमिका निभाएंगे.

मंत्री ने बताया कि प्रदेश में तेजी से विस्तार ले रहे वाटर टूरिज्म को सुरक्षित स्वरूप देने की दिशा में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग लगातार ठोस कदम उठा रहा है. इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नाविकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. नाविक पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के साथ प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान के सशक्त प्रतिनिधि के रूप में भी स्थापित हों. यह पहल नाविकों के कौशल विकास के साथ-साथ उनके सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी मजबूती प्रदान करती है.

