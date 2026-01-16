ETV Bharat / state

अयोध्या में श्रीराम की 35 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण, अब सरयू में पर्यटकों को नाविक सुनाएंगें कथा

रामायण विश्वविद्यालय में श्रीराम की प्रतिमा. ( Etv Bharat )