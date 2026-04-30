कानपुर में 28 विभाग रोपेंगे 35.48 लाख पौधे, जिले में छाएगी हरियाली
डीएम ने सभी विभागों के अफसरों से कहा, अपने-अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप तेजी से काम करें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 11:02 AM IST
कानपुर: शहर में चारों ओर हरियाली बढ़े और विकसित हो, इसके लिए इस साल 28 विभागों द्वारा कुल 35,48,356 पौधों का रोपण किया जाएगा. इसको लेकर डीएम ने विभागीय व प्रशासनिक अफसरों संग बैठकर मंथन किया. डीएम ने सभी विभागों के अफसरों से कहा अपने-अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शीघ्र भूमि चिन्हित कर उसकी विस्तृत सूचना वन विभाग को उपलब्ध कराएं. साथ ही पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित नर्सरी से पौधे प्राप्त करने की कार्ययोजना पूर्व में ही तैयार कर ली जाए.
प्रति पौधा 250 से 350 रुपये मिलेंगे: इस मामले को लेकर डीएफओ दिव्या ने बताया किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित कार्बन क्रेडिट योजना प्रभावी रूप से लागू की जा रही है. इस योजना के अंतर्गत ऐसे किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने स्वयं पौधारोपण किया है.
उन्हें प्रति पौधा लगभग 250 से 350 रुपये तक मिलेंगे, जिससे उनकी अतिरिक्त आय बढ़ेगी. उन्होंने बताया केंद्र सरकार द्वारा साल 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य तय है. इस लक्ष्य की प्राप्ति में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कृषि वानिकी (एग्रोफॉरेस्ट्री) को बढ़ावा दिया जा रहा है.
पौधारोपण किया है: डीएम ने उप निदेशक कृषि एवं जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिए कि ऐसे किसानों की सूची तैयार की जाए, जिन्होंने पौधारोपण किया है. अथवा इसमें रुचि रखते हैं. यह सूची वन विभाग को उपलब्ध कराई जाए, ताकि पात्र किसानों को शीघ्र योजना का लाभ दिलाया जा सके. इसके अतिरिक्त किसानों को तेजी से बढ़ने वाले एवं आर्थिक रूप से लाभकारी पौधे के रोपण के लिए जागरूक करने तथा उन्हें आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए.
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