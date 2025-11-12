ETV Bharat / state

नागौर में डेंगू के 35 मरीज, मौसमी बीमारियों के मामले बढ़े, ओपीडी में मरीजों की संख्या हुई दोगुनी

कतार में लगे मरीज ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर: मौसम में बदलाव के साथ ही जिले में मौसमी बीमारियों ने जोर पकड़ लिया है. डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और स्क्रब टायफस जैसे रोगों के साथ सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इस बार अधिक बारिश और जगह-जगह पानी के ठहराव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है, जिससे इन बीमारियों में और इजाफा हो रहा है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक जिले में डेंगू के 35, मलेरिया के 7 और स्क्रब टायफस के 5 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं चिकनगुनिया के केवल 3 मामलों की पुष्टि हुई है. जांच में चिकनगुनिया की पुष्टि नहीं: सीएमएचओ डॉ जुगल सैनी ने बताया कि जिले के नागौर, मुंडवा और खींवसर क्षेत्र में चिकनगुनिया जैसे लक्षणों वाला वायरल फैला हुआ है, लेकिन एलाइजा जांच में चिकनगुनिया की पुष्टि नहीं हो रही है. इसलिए इसे सामान्य वायरल ही माना जा रहा है. मरीजों को कई दिनों तक शरीर में जकड़न और जोड़ों के दर्द की शिकायत बनी रहती है. पढ़ें: मौसमी बीमारियों से बचने के लिए ये करें उपाय, जानिए वरिष्ठ चिकित्सकों की राय