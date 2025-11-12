ETV Bharat / state

नागौर में डेंगू के 35 मरीज, मौसमी बीमारियों के मामले बढ़े, ओपीडी में मरीजों की संख्या हुई दोगुनी

मौसम में बदलाव के चलते मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं. इसके कारण अस्पतालों में ओपीडी में कतारें नजर आ रही हैं.

Patients waiting in line
कतार में लगे मरीज (ETV Bharat Nagaur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागौर: मौसम में बदलाव के साथ ही जिले में मौसमी बीमारियों ने जोर पकड़ लिया है. डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और स्क्रब टायफस जैसे रोगों के साथ सर्दी-जुकाम और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इस बार अधिक बारिश और जगह-जगह पानी के ठहराव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है, जिससे इन बीमारियों में और इजाफा हो रहा है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक जिले में डेंगू के 35, मलेरिया के 7 और स्क्रब टायफस के 5 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं चिकनगुनिया के केवल 3 मामलों की पुष्टि हुई है.

जांच में चिकनगुनिया की पुष्टि नहीं: सीएमएचओ डॉ जुगल सैनी ने बताया कि जिले के नागौर, मुंडवा और खींवसर क्षेत्र में चिकनगुनिया जैसे लक्षणों वाला वायरल फैला हुआ है, लेकिन एलाइजा जांच में चिकनगुनिया की पुष्टि नहीं हो रही है. इसलिए इसे सामान्य वायरल ही माना जा रहा है. मरीजों को कई दिनों तक शरीर में जकड़न और जोड़ों के दर्द की शिकायत बनी रहती है.

पढ़ें: मौसमी बीमारियों से बचने के लिए ये करें उपाय, जानिए वरिष्ठ चिकित्सकों की राय

बढ़ रहे मामले: सामान्य दिनों की तुलना में ओपीडी में मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है. हालांकि इस सप्ताह डेंगू और चिकनगुनिया का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन वायरल बुखार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. जेएलएन अस्पताल में मरीज के साथ पहुंचे परिवार के सदस्य कमलेश भाटी ने बताया कि वह सुबह 9 बजे से अस्पताल आया है, लेकिन 11 बजे तक उसका नंबर ओपीडी में पर्ची लेने के लिए नहीं लगा है. अस्पताल में भर्ती करने के बजाय डॉक्टर सीधा वायरल बता कर घर भेज रहे हैं.

पढ़ें: ज्यादा बारिश और जलभराव से मौसमी बीमारियों का कहर, अलर्ट पर राजस्थान - Seasonal diseases in Rajasthan

बुखार से पीड़ित मरीज प्रकाश आसोपा का कहना है कि कल वह 12 बजे अस्पताल आए थे. 2 बजे तक उनकी पर्ची बनी. उसके बाद डॉक्टर को दिखाने में ही 3 बज गए. डॉक्टर ने जांच और कुछ दवाइयां लिखी, लेकिन दवाइयां बाहर से लेनी पड़ी. आज फिर जांच के लिए आया हूं, लेकिन आज तो कल से ज्यादा भीड़ है.

TAGGED:

35 DENGUE PATIENTS IN NAGAUR
7 CASES OF MALARIA IN NAGAUR
OPD PATIENTS DOUBLED
नागौर में डेंगू के 35 मरीज
CASES OF SEASONAL DISEASES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अंता उपचुनाव: 15 बूथ पर 90 फीसदी से ज्यादा वोटिंग, सांकली में महज एक वोटर पहुंचा, जानिए आंकड़े

रातों-रात बदला टीम इंडिया की जर्सी का कलर, देखिए नए रंग में कैसे लगे भारतीय खिलाड़ी

राजस्थान में COPD के कारण सबसे अधिक मौतें, प्रदूषण से औसत आयु घट रही

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.