हिमाचल के बागवानों के लिए बड़ी खबर, MIS के तहत 35.68 करोड़ जारी
लंबित भुगतान दावों के निपटारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए HPMC ने संबंधित शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:35 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब सहित अन्य बागवानी उत्पादों की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत भुगतान का इंतजार कर रहे बागवानों के लिए बड़ी खबर है. प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के दौरान इस योजना के तहत करीब 16,877 बागवानों को 35.68 करोड़ रुपये जारी किए हैं.
हालांकि, राहत की इस खबर के साथ ही उन बागवानों के लिए भी अहम चेतावनी है, जिनके भुगतान दावे अभी लंबित हैं. हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (HPMC) ने लंबित दावों को जमा करवाने के लिए अलग-अलग समय-सीमाएं निर्धारित की हैं. ऐसे में जिन बागवानों ने अभी तक अपने भुगतान संबंधी दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं, उन्हें तय तारीखों का विशेष ध्यान रखना होगा.
सरकार की ओर से जारी 35.68 करोड़ रुपये में से 17.53 करोड़ रुपये नकद भुगतान के रूप में दिए गए हैं, जबकि 18.15 करोड़ रुपये एचएमओ/टीएसओ, उर्वरक, मशीनरी सहित अन्य इनपुट के रूप में प्रदान किए गए हैं. इसके अतिरिक्त, 7,059 बागवानों से संबंधित 12.13 करोड़ रुपये के भुगतान दावों की प्रक्रिया अभी जारी है. ऐसे में अब निगम का जोर लंबित दावों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करने, उनके सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर है.
लंबित दावों के लिए अलग-अलग तारीखें तय
HPMC के प्रवक्ता के अनुसार, निगम के निदेशक मंडल की 8 अक्टूबर 2026 को आयोजित 222वीं बैठक में लंबित MIS दावों को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई थी. इसका उद्देश्य लंबित दावों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना, निगम की वित्तीय देनदारियों का निर्धारण करना और भुगतान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना है.
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, MIS-2024 और इससे पूर्व के वर्षों में सेब की आपूर्ति करने वाले ऐसे बागवान, जिन्होंने अभी तक अपने भुगतान दावे प्रस्तुत नहीं किए हैं, वे 30 अक्टूबर तक दावे जमा करवा सकते हैं. वहीं, MIS-2025 के तहत 30 बैग तक सेब की आपूर्ति करने वाले बागवानों के लिए 15 नवंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है. इसी तरह, MIS-2025 के तहत 31 से 100 बैग तक सेब की आपूर्ति करने वाले ऐसे उत्पादकों को 30 नवंबर तक अपने लंबित भुगतान दावे जमा करवाने होंगे, जिन्होंने अभी तक दावे प्रस्तुत नहीं किए हैं.
दावों का बनेगा पूरा रिकॉर्ड, वरिष्ठता रजिस्टर अनिवार्य
लंबित भुगतान दावों के निपटारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए HPMC ने संबंधित शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. हर शाखा में प्राप्त दावों और उनसे जुड़े दस्तावेजों का उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा. इसके साथ ही सभी लंबित दावों के लिए वरिष्ठता रजिस्टर का रख-रखाव अनिवार्य किया गया है. बागवानों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद उनके दावे को क्रम संख्या आवंटित की जाएगी और संबंधित विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा. इससे दावों का क्रमवार रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और भुगतान प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.
समय पर दस्तावेज जमा करवाने की अपील
HPMC के प्रवक्ता ने बताया, "प्रदेश सरकार बागवानों के हितों की रक्षा और उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. शाखा स्तर पर भी ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे बागवानों को सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें और उनके दावों की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो".
निगम ने सभी संबंधित बागवानों से अपील की है कि वे अपने लंबित MIS भुगतान दावे आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित शाखा में जमा करवाएं. दावों का सत्यापन और भुगतान संबंधी आगामी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी.
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