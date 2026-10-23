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हिमाचल के बागवानों के लिए बड़ी खबर, MIS के तहत 35.68 करोड़ जारी

हिमाचल बागवानों को मिलेगा भुगतान ( ETV Bharat FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब सहित अन्य बागवानी उत्पादों की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत भुगतान का इंतजार कर रहे बागवानों के लिए बड़ी खबर है. प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के दौरान इस योजना के तहत करीब 16,877 बागवानों को 35.68 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

हालांकि, राहत की इस खबर के साथ ही उन बागवानों के लिए भी अहम चेतावनी है, जिनके भुगतान दावे अभी लंबित हैं. हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (HPMC) ने लंबित दावों को जमा करवाने के लिए अलग-अलग समय-सीमाएं निर्धारित की हैं. ऐसे में जिन बागवानों ने अभी तक अपने भुगतान संबंधी दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं, उन्हें तय तारीखों का विशेष ध्यान रखना होगा.