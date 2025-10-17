ETV Bharat / state

झारखंड यूरोलॉजी सोसाइटी कॉन्फ्रेंस! राज्यपाल ने डॉक्टरों से की अपील- ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं सुलभ बनाया जाए

सम्मेलन में उपस्थित राज्यपाल और अन्य अतिथि ( Etv Bharat )