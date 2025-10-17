ETV Bharat / state

झारखंड यूरोलॉजी सोसाइटी कॉन्फ्रेंस! राज्यपाल ने डॉक्टरों से की अपील- ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं सुलभ बनाया जाए

सरायकेला में झारखंड यूरोलॉजी सोसाइटी का 34वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें झारखंड के राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे.

34TH UROLOGY SOCIETY CONFERENCE
सम्मेलन में उपस्थित राज्यपाल और अन्य अतिथि (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 17, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सरायकेला: चांडिल अनुमंडल के द वेव इंटरनेशनल होटल में 'झारखंड यूरोलॉजी सोसाइटी' की 34वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

सम्मेलन में राज्यभर के नामचीन चिकित्सक हुए शामिल

कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक रीति से दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ. इसके बाद स्वागत भाषण और आयोजन समिति द्वारा अतिथियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया. सम्मेलन में राज्यभर के नामचीन यूरोलॉजी विशेषज्ञ, वरिष्ठ डॉक्टर, चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधि और युवा चिकित्सक शामिल हुए.

लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार (Etv Bharat)

विशेषज्ञों ने साझा किए अपने-अपने अनुभव

इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में यूरोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक अनुसंधानों, नई तकनीकों और इलाज की नवीन विधियों पर विस्तृत चर्चा की गई. इस दौरान विशेषज्ञों ने अपने अनुभव भी साझा किए और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए आपसी विचार विमर्श किया.

ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को सुलभ बनाएंः राज्यपाल

राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में निरंतर नवाचार और विशेषज्ञों का ज्ञान साझा करना समाज के लिए अत्यंत लाभकारी है. उन्होंने चिकित्सकों से आग्रह किया कि वे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को सुलभ बनाने की दिशा में काम करें.

राज्यपाल के संदेश प्रेरणादायीः डॉक्टर्स

आयोजन समिति ने बताया कि इस तरह के सम्मेलन से न केवल चिकित्सकों को नई जानकारियां मिलती हैं, बल्कि आपसी नेटवर्किंग और सहयोग के अवसर भी बढ़ते हैं. कार्यक्रम में विभिन्न तकनीकी सत्र, प्रस्तुतीकरण और इंटरैक्टिव पैनल चर्चा भी आयोजित की गईं. सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टरों ने राज्यपाल के संदेश को प्रेरणादायी बताया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता पर जोर दिया.

ये भी पढ़े:

सावधान! बर्ड फ्लू 'कोरोना' से अधिक तबाही मचा सकता है, H5N1 वायरस क्यों है खतरनाक?

आयुष को आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करने के महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं: आयुष सचिव

भारत में यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी कैंसर में इजाफा, AINU ने 1,000 रोबोटिक उपचार पूरे किए

TAGGED:

झारखंड यूरोलॉजी सोसाइटी
GOVERNOR SANTOSH KUMAR GANGWAR
सरायकेला में यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस
UROLOGY CONFERENCE IN SERAIKELA
34TH UROLOGY SOCIETY CONFERENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.