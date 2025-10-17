झारखंड यूरोलॉजी सोसाइटी कॉन्फ्रेंस! राज्यपाल ने डॉक्टरों से की अपील- ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं सुलभ बनाया जाए
सरायकेला में झारखंड यूरोलॉजी सोसाइटी का 34वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें झारखंड के राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे.
Published : October 17, 2025 at 10:57 AM IST
सरायकेला: चांडिल अनुमंडल के द वेव इंटरनेशनल होटल में 'झारखंड यूरोलॉजी सोसाइटी' की 34वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.
सम्मेलन में राज्यभर के नामचीन चिकित्सक हुए शामिल
कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक रीति से दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ. इसके बाद स्वागत भाषण और आयोजन समिति द्वारा अतिथियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया. सम्मेलन में राज्यभर के नामचीन यूरोलॉजी विशेषज्ञ, वरिष्ठ डॉक्टर, चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधि और युवा चिकित्सक शामिल हुए.
विशेषज्ञों ने साझा किए अपने-अपने अनुभव
इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में यूरोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक अनुसंधानों, नई तकनीकों और इलाज की नवीन विधियों पर विस्तृत चर्चा की गई. इस दौरान विशेषज्ञों ने अपने अनुभव भी साझा किए और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए आपसी विचार विमर्श किया.
ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को सुलभ बनाएंः राज्यपाल
राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में निरंतर नवाचार और विशेषज्ञों का ज्ञान साझा करना समाज के लिए अत्यंत लाभकारी है. उन्होंने चिकित्सकों से आग्रह किया कि वे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को सुलभ बनाने की दिशा में काम करें.
राज्यपाल के संदेश प्रेरणादायीः डॉक्टर्स
आयोजन समिति ने बताया कि इस तरह के सम्मेलन से न केवल चिकित्सकों को नई जानकारियां मिलती हैं, बल्कि आपसी नेटवर्किंग और सहयोग के अवसर भी बढ़ते हैं. कार्यक्रम में विभिन्न तकनीकी सत्र, प्रस्तुतीकरण और इंटरैक्टिव पैनल चर्चा भी आयोजित की गईं. सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टरों ने राज्यपाल के संदेश को प्रेरणादायी बताया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता पर जोर दिया.
