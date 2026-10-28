नर्मदा नदी में लावारिस मिले 343 वोटर आईडी कार्ड किसके? इंदौर के राऊ से निकला कनेक्शन
नर्मदा नदी में 343 वोटर आईडी कार्ड मिलने से हड़कंप, इंदौर कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश, BLO से मांगा स्पष्टीकरण. रिपोर्ट- सिद्धार्थ माछीवाल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 9:51 AM IST
इंदौर: देश में वोट चोरी के आंदोलन के बीच नर्मदा नदी में सैकड़ों वोटर आईडी फेंकने का मामला भी इन दिनों चर्चा में है. इस मामले के उजागर होने के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर से स्पष्टीकरण लेते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. दरअसल नर्मदा नदी के किनारे मंडलेश्वर में रविवार को जो 343 वोटर आईडी लावारिस साल में मिले थे. वे इंदौर की राऊ विधानसभा के मतदाताओं के हैं जो ओरिजिनल हैं.
नर्मदा नदी कैसे पहुंची वोटर आईडी? जांच के आदेश
लेकिन यह इकट्ठे किसी ने नर्मदा किनारे फेके गए थे, जो नर्मदा नदी के किनारे की सफाई के दौरान मिले थे. सफाई कर्मियों ने जब इन्हें देखा तो इनके वीडियो बना लिए थे. जो सोशल मीडिया पर शेयर हुए थे. इस मामले में अब जांच के बाद पता चला है कि यह सभी वोटर आईडी इंदौर जिले से संबंधित हैं. लेकिन मंडलेश्वर कैसे पहुंचे इसको लेकर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
BLO से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण
कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि, ''इस मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट चुनाव आयोग में पेश कर दी गई है. प्रथम दृष्टया सामने आया है कि ये सभी वोटर कार्ड साल 2016 के हैं.'' कलेक्टर ने कहा कि, ''इस मामले में तत्कालीन इलेक्शन सुपरवाइजर और BLO से स्पष्टीकरण लिया है और मामले की तह तक जाया जाएगा कि ये कार्ड कस्टडी में कैसे आए और ये घटना कैसे हुई. साथ ही प्रशासन उन वोटर्स से भी संपर्क कर रहा है जिनके ये कार्ड हैं, ताकि उनकी वर्तमान स्थिति का पता लगाया जा सके. फिलहाल जांच जारी है.''
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कांग्रेस ने की निष्पक्ष जांच की मांग
वोटर आईडी कार्ड मिलने को गंभीर मानते हुए कांग्रेस ने भी इस मामले में सवाल उठाए थे. पार्टी के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा का कहना था कि, ''यह गंभीर मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.'' उन्होंने मांग की कि, ''चुनाव आयोग, प्रदेश और जिला प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जांच कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये कार्ड यहां कैसे पहुंचे.''