ETV Bharat / state

नर्मदा नदी में लावारिस मिले 343 वोटर आईडी कार्ड किसके? इंदौर के राऊ से निकला कनेक्शन

नर्मदा नदी में लावारिस मिले 343 वोटर आईडी कार्ड ( ETV Bharat )

इंदौर: देश में वोट चोरी के आंदोलन के बीच नर्मदा नदी में सैकड़ों वोटर आईडी फेंकने का मामला भी इन दिनों चर्चा में है. इस मामले के उजागर होने के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर से स्पष्टीकरण लेते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. दरअसल नर्मदा नदी के किनारे मंडलेश्वर में रविवार को जो 343 वोटर आईडी लावारिस साल में मिले थे. वे इंदौर की राऊ विधानसभा के मतदाताओं के हैं जो ओरिजिनल हैं.

नर्मदा नदी कैसे पहुंची वोटर आईडी? जांच के आदेश