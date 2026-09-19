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सारठ में SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी का खुलासा, 34 संदिग्ध प्रमाण पत्र चिन्हित, कार्रवाई शुरू

जांच के दौरान यह बात सामने आई कि सभी 34 लोग नवादा गांव के रहने वाले हैं और इनके नाम दूसरे गांवों में भी दर्ज होने की जानकारी मिली. आरोप है कि SIR प्रक्रिया में नवादा गांव से नाम शामिल कराने के उद्देश्य से गलत तरीके से जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र तैयार कराए गए. मामला संदिग्ध पाए जाने के बाद अंचलाधिकारी ने नवादा स्थित प्रज्ञा केंद्र संचालक से प्रमाण पत्रों के संबंध में जानकारी मांगी.

सारठ के अंचलाधिकारी के चंद्र सिंह मुंडा ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से कुल 191 लोगों के जातीय और आवासीय प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा था. इसी दौरान 34 दस्तावेज संदिग्ध पाए गए. इसके बाद अंचल कार्यालय की ओर से इन दस्तावेजों की दोबारा जांच और संबंधित लोगों का सत्यापन कराया गया.

देवघर: जिले के सारठ प्रखंड में SIR प्रक्रिया के दौरान कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है. सत्यापन के दौरान 34 लोगों के जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं. जांच में सामने आया है कि नवादा गांव के रहने वाले कुछ लोगों के नाम दूसरे गांवों में भी दर्ज हैं और कथित तौर पर दूसरे गांव का नाम हटाकर नवादा से SIR में शामिल होने के लिए प्रमाण पत्र तैयार कराए गए थे.

जांच में प्रमाण पत्रों के निर्माण को लेकर अनियमितता सामने आने के बाद अंचलाधिकारी ने प्रज्ञा केंद्र संचालक के खिलाफ पत्थरअड्डा ओपी में शिकायत दर्ज कराई और 34 संदिग्धों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई. पुलिस से पूरे मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है. अब पुलिस की जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि इन 34 लोगों के नाम किन-किन गांवों में दर्ज हैं और नवादा गांव से SIR प्रक्रिया में नाम शामिल कराने के लिए कथित तौर पर इन प्रमाण पत्रों को क्यों तैयार कराया गया.

वहीं पूरे मामले पर सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भी प्रखंड में चल रही SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए लगातार सवाल उठाते रहे हैं. 34 लोगों के संदिग्ध प्रमाण पत्र मिलने के मामले पर उन्होंने दावा किया कि मामला सिर्फ 34 लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे मामले हो सकते हैं. रणधीर सिंह ने आरोप लगाया कि झारखंड में हेमंत सरकार के दबाव में SIR की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो रही है. उन्होंने दावा किया कि पूरे सारठ क्षेत्र में 10 हजार से अधिक ऐसे लोग हैं, जो गलत तरीके से SIR में अपना नाम शामिल कराने का प्रयास कर रहे हैं.

फिलहाल 34 लोगों से जुड़े फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है. सभी पर पुलिस की ओर से जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि अभी और ऐसे कितने मामले हैं. अब देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर बाहर आता है.

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