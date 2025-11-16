ETV Bharat / state

यूपी में ट्रेनिंग के बाद 34 PPS अफसरों को मिली तैनाती; नौ महिला अधिकारियों की भी पोस्टिंग, देखें लिस्ट

लखनऊ : यूपी में 2023 बैच के 34 प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) अधिकारियों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन अफसरों को तैनाती दे दी गई है. इन नव-नियुक्त अधिकारियों में नौ महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जो अब डिप्टी एसपी (DSP) और क्षेत्राधिकारी (CO) का पद संभालेंगी.







​

इन पीपीएस अधिकारियों ने अपनी प्रारंभिक ट्रेनिंग मुरादाबाद स्थित पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी और मसूरी में पूरी की है. इसके बाद, इन्हें विभिन्न जनपदों में पुलिस उपाधीक्षक (परि.) के रूप में व्यवहारिक प्रशिक्षण (Practical Training) के लिए आवंटित किया गया है, इस दौरान इन्होंने थानों और चौकियों की कार्यप्रणाली को करीब से समझा. ​ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पुलिस विभाग ने इन अधिकारियों को पहली नियमित पोस्टिंग दी है.





