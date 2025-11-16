ETV Bharat / state

यूपी में ट्रेनिंग के बाद 34 PPS अफसरों को मिली तैनाती; नौ महिला अधिकारियों की भी पोस्टिंग, देखें लिस्ट

पीपीएस अधिकारियों ने मुरादाबाद स्थित पुलिस एकेडमी और मसूरी में पूरी की ट्रेनिंग.

प्रतीकात्मक तस्वीर
November 16, 2025

लखनऊ : यूपी में 2023 बैच के 34 प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) अधिकारियों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन अफसरों को तैनाती दे दी गई है. इन नव-नियुक्त अधिकारियों में नौ महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जो अब डिप्टी एसपी (DSP) और क्षेत्राधिकारी (CO) का पद संभालेंगी.





इन पीपीएस अधिकारियों ने अपनी प्रारंभिक ट्रेनिंग मुरादाबाद स्थित पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी और मसूरी में पूरी की है. इसके बाद, इन्हें विभिन्न जनपदों में पुलिस उपाधीक्षक (परि.) के रूप में व्यवहारिक प्रशिक्षण (Practical Training) के लिए आवंटित किया गया है, इस दौरान इन्होंने थानों और चौकियों की कार्यप्रणाली को करीब से समझा. ​ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पुलिस विभाग ने इन अधिकारियों को पहली नियमित पोस्टिंग दी है.


इन्हें मिली तैनाती : नई तैनाती के रूप में बसंत सिंह को महराजगंज जिले में नियुक्त किया गया है, जबकि संकल्प दीप कुशवाहा को एटा, प्रतिज्ञा सिंह को बांदा, नारायण दत्त मिश्रा को बहराइच, मंयक मिश्रा को अयोध्या, शशि प्रकाश मिश्रा को सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ, ऋतिक कपूर को सुलतानपुर, हरेकृष्ण शर्मा को सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट आगरा, अभिमन्यु त्रिपाठी को लखीमपुर, पीयूष कुमार पाण्डेय को झांसी, किश राजपूत को मऊ, गायत्री यादव को मिर्जापुर, मनोज कुमार गंगवार को औरैया, सुधीर सिंह को बलिया, जयन्त यादव को कुशीनगर, रोहिनी यादव को सिद्धार्थनगर, प्रभा पटेल को हरदोई, आकृति पटेल को पीलीभीत, अभय कुमार वर्मा को इटावा, अभिषेक कुमार को सीतापुर, अनुभव राजर्षि को गाजीपुर, आकांक्षा गौतम को बिजनौर, शुभम वर्मा को शाहजहांपुर, अमित कुमार को संतकबीरनगर, देशराज सिंह को बलिया, दीपशिखा को मैनपुरी, कुलदीप सिंह यादव को बस्ती, अरूण पाराशर को सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज, अवनीश कुमार सिंह को इटावा, शशांक श्रीवास्तव को बुलन्दशहर, गौरव उपाध्याय को महोबा, अपूर्वा पाण्डेय कमिश्नरेट, लखनऊ, अपूर्व पांडेय को सहायक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी, विनी सिंह को देवरिया तैनात किया गया है.


