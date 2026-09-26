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अमरोहा में 34 लाख की चोरी का खुलासा, भतीजा निकला मास्टमाइंड, कब्रिस्तान से पुलिस ने तीन को पकड़ा

आरोपियों के कब्जे से करीब 33 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात और 1.05 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 4:21 PM IST

3 Min Read
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अमरोहा : हसनपुर कस्बे के मोहल्ला कायस्थान में बंद मकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. थाना हसनपुर पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से चोरी की वारदात में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से करीब 33 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात और 1.05 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया, मोहल्ला कायस्थान निवासी निसार अहमद 21 सितंबर को अपने परिवार के साथ दिल्ली गए हुए थे. इसी दौरान चोरों ने उनके बंद मकान को निशाना बना लिया. परिवार जब वापस लौटा तो घर से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी गायब मिली. शिकायत के आधार पर थाना हसनपुर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की.

भतीजा ही निकला मास्टरमाइंड. (Video Credit; ETV Bharat)

भतीजे ने दो दोस्तों के साथ मिलकर की वारदात : जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने घर के पीछे लगे रोशनदान की जाली तोड़कर रास्ता बनाया और मकान के अंदर दाखिल हो गए. इसके बाद अलमारी में रखे जेवरात और करीब 1.90 लाख रुपये नकद चोरी कर लिए गए. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी अनस, पीड़ित निसार अहमद का भतीजा है.

पुलिस के अनुसार अनस को इस बात की जानकारी थी कि उसके ताऊ-ताई घर पर नहीं हैं. इसी का फायदा उठाकर उसने अपने दो साथियों आसिफ और नूर मोहम्मद के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

बंटवारे के दौरान पुलिस ने मारी एंट्री : चोरी के बाद आरोपियों ने करीब 85 हजार रुपये आपस में बांट लिए थे, जिसे उन्होंने खर्च कर दिया. बाकी नकदी और चोरी किए गए जेवरात को छिपाकर रखा गया था. 25 सितंबर की रात तीनों आरोपी ईदगाह चौराहा स्थित कब्रिस्तान के पास कथित तौर पर चोरी के बचे हुए माल और नकदी का बंटवारा कर रहे थे. इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर हसनपुर पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को चोरी के माल समेत गिरफ्तार कर लिया.

बरामद जेवरात की अनुमानित कीमत 33 लाख रुपये : पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 हार, 6 कड़े, 4 सोने की अंगूठियां, 2 पेंडल, चूड़ियां, चेन, झुमकी, बालियां, नोज पिन, बुंदे और टॉप्स समेत बड़ी मात्रा में पीली धातु के आभूषण बरामद किए हैं. इसके अलावा पाजेब, चुकटी, दसबंद, नेकलेस, अंगूठी और बाली समेत सफेद धातु के जेवरात, पांच हाथ के ब्रेसलेट तथा 1 लाख 5 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं. पुलिस ने बरामद जेवरात की अनुमानित कीमत करीब 33 लाख रुपये बताई है.

तीनों आरोपी हसनपुर के रहने वाले : गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनस (21) पुत्र कासिम, निवासी कायस्थान, आसिफ (24) पुत्र अमीर हसन, निवासी लालबाग ऊंचा और नूर मोहम्मद (20) पुत्र हसमत अली, निवासी काला शहीद, पूठ रोड, हसनपुर के रूप में हुई है. नूर मोहम्मद के खिलाफ 2021 में भी हसनपुर थाने में धारा 411, 413, 414 और 420 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज रहा है.

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