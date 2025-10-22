बड़ा फेरबदल : राजस्थान में 34 IPS अधिकारियों का तबादला, सचिन मित्तल को जयपुर पुलिस कमिश्नर बनाया गया
नई तबादला सूची के अनुसार अब जयपुर के पुलिस कमिश्नर का कार्यभार सचिन मित्तल को दिया गया है.
Published : October 22, 2025 at 6:45 PM IST|
Updated : October 22, 2025 at 6:50 PM IST
जयपुर: राज्य सरकार ने बुधवार शाम पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया. कुल 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए. वहीं पांच आईपीएस को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया. सबसे बड़ा बदलाव जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में हुआ है, जहां 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी सचिन मित्तल को नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. इस फेरबदल के साथ सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को फिर से संगठित करने का संकेत दिया है. विशेष अभियानों के लिए नया डीजी पद बनाकर सरकार ने साफ किया है कि अब आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए अलग-अलग इकाइयों को और मजबूत किया जाएगा.
जयपुर की कमान अब सचिन मित्तल के पास: सचिन मित्तल, जो इससे पहले कई जिलों और विभागों में काम कर चुके हैं, अब राजधानी जयपुर की कानून-व्यवस्था संभालेंगे. मित्तल को सख्त और व्यवहारिक अधिकारी माना जाता है. जयपुर जैसी चुनौतीपूर्ण जगह पर जिम्मेदारी मिलने के बाद उनसे सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की उम्मीद है. वहीं गहलोत सरकार के समय जयपुर के पुलिस कमिश्नर बनाए गए बीजू जॉर्ज जोसफ को 2 साल बाद जयपुर के पुलिस कमिश्नर पद से हटाया है और उन्हें एडीजी कार्मिक विभाग लगाया गया है.
एसीबी को नया डीजी: बदलाव के तहत आईपीएस गोविंद गुप्ता को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का नया महानिदेशक बनाया गया है. यह कदम सरकार की उस कोशिश का हिस्सा है, जिसमें एसीबी को और प्रभावी बनाने की बात कही जा रही है. एसीबी को मजबूत बनाने के लिए 2007 बैच के आईपीएस सत्येंद्र कुमार को एसीबी में पुलिस महानिरीक्षक और डॉक्टर रामेश्वर सिंह को एसीबी प्रथम में उप महानिरीक्षक बनाया गया है. दोनों अधिकारी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों को तेज करेंगे.
दिनेश एमएन को एटीएस की जिम्मेदारी: आईपीएस दिनेश एमएन को अब आतंकवाद विरोधी दस्ते और नारकोटिक्स टास्क फोर्स का अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है. वे पहले भी एटीएस और एसओजी में अपने काम के लिए चर्चित रहे हैं. सरकार ने आईपीएस अनिल पालीवाल को प्रशिक्षण और ट्रैफिक विभाग का डीजी, जबकि आनंद श्रीवास्तव को विशेष अभियानों का डीजी बनाया है. खास बात यह है कि विशेष अभियानों का यह पद राजस्थान में पहली बार बनाया गया है.
राहुल प्रकाश का फिर किया तबादला: भजनलाल सरकार बनते ही भरतपुर संभाग के आईजी लगाए गए राहुल प्रकाश को पिछली तबादला सूची में जयपुर का रेंज आईजी बनाया गया था, लेकिन अब फिर उनका तबादला किया गया है. उन्हें विशेष आयुक्त ऑपरेशन जयपुर कमिश्नरेट लगाया गया है. इसके अलावा, आईपीएस संजय अग्रवाल को पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) बनाया गया है, जबकि अशोक कुमार राठौड़ को जेल विभाग का डीजी बनाया गया है.
सरकार ने करीब दो माह पहले पुलिस महकमे में एक बड़ा फेरबदल करते हुए करीब 60 से ज्यादा आईपीएस अफसरों के तबादले किए थे. हालांकि, तब माना जा रहा था कि सरकार एडीजी और डीजी रैंक के अधिकारियों के भी तबादले करेगी. लेकिन तबादला सूची में मंथन के बावजूद सूची अटक गई थी. अब गोवर्धन पूजा के दिन राज्य सरकार ने तबादला सूची जारी की है. तबादला सूची के जरिए दो डीजी, 15 एडीजी, चार आईजी और पांच डीआईजी रैंक के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इसके अलावा तीन अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है.
पांच आईपीएस अफसरो को अतिरिक्त कार्यभार: वहीं, पांच अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. इनमें संजय कुमार अग्रवाल को महानिदेशक पुलिस हाउसिंग, बीजू जॉर्ज जोसफ को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस पुनर्गठन, विजय कुमार सिंह को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम, अजय पाल लांबा को महानिरीक्षक पुलिस रेलवे जयपुर और अजय सिंह को डीआईजी पुलिस इंटेलिजेंस का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है.
इनके हुए तबादले:
- संजय कुमार अग्रवाल- डीजी, पुलिस कानून व्यवस्था
- गोविंद गुप्ता- डीजी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
- अनिल पालीवाल- महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण यातायात
- आनंद कुमार श्रीवास्तव- महानिदेशक, पुलिस स्पेशल ऑपरेशन
- अशोक कुमार राठौड़- महानिदेशक, जेल राजस्थान
- मालिनी अग्रवाल- महानिदेशक, कमांडेंट गृह रक्षा
- प्रशाखा माथुर- एडीजी, पुलिस आयोजना, आधुनिकरण
- बीजू जॉर्ज जोसेफ- एडीजी, पुलिस कार्मिक
- सुष्मिता बिस्वास- एडीजी, पुलिस रेलवे
- दिनेश एमएन- एडीजी, पुलिस उग्रवाद निरोधकता दस्ता
- सचिन मित्तल- पुलिस आयुक्त जयपुर
- संजीव कुमार नार्जरी- एडीजी कम निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी
- विशाल बंसल- एडीजी, एसओजी
- विजय कुमार सिंह- एडीजी, पुलिस कानून व्यवस्था
- हवा सिंह घुमरिया- एडीजी, पुलिस अपराध शाखा
- एस सेंगाथिर- एडीजी- पुलिस सतर्कता
- पी राम जी- एडीजी, पुलिस जेल
- रुपिंदर सिंह- एडीजी, पुलिस आर्म्ड बटालियन
- भूपेंद्र साहू- एडीजी, पुलिस हाउसिंग
- डॉ बी एल मीणा-एडीजी, पुलिस यातायात
- लता मनोज कुमार- एडीजी, सिविल राइट्स
- प्रफुल्ल कुमार- आईजी, इंटेलिजेंस
- राघवेंद्र सुहासा- आईजी, जयपुर रेंज
- राहुल प्रकाश- विशेष आयुक्त ऑपरेशन पुलिस कमिश्नरेट
- डॉ रवि- आईजी आयोजना व आधुनिकीकरण
- सत्येंद्र कुमार- आईजी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
- रामेश्वर सिंह- डीआईजी एंटी करप्शन ब्यूरो, जयपुर
- राजीव पचार- अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, जयपुर
- प्रहलाद कृष्णिया- डीआईजी, अपराध शाखा, जयपुर
- अरशद अली- डीआईजी, कानून व्यवस्था, जयपुर
- ज्ञानचंद यादव- पुलिस अधीक्षक, एटीएस, जयपुर
- अमित जैन- प्राचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, जोधपुर
- विशाल जांगिड़- सहायक पुलिस अधीक्षक, वृत श्रीगंगानगर
- अनुष्ठा कालिया- सहायक पुलिस अधीक्षक, बीकानेर सदर