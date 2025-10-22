ETV Bharat / state

बड़ा फेरबदल : राजस्थान में 34 IPS अधिकारियों का तबादला, सचिन मित्तल को जयपुर पुलिस कमिश्नर बनाया गया

जयपुर: राज्य सरकार ने बुधवार शाम पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया. कुल 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए. वहीं पांच आईपीएस को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया. सबसे बड़ा बदलाव जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में हुआ है, जहां 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी सचिन मित्तल को नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. इस फेरबदल के साथ सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को फिर से संगठित करने का संकेत दिया है. विशेष अभियानों के लिए नया डीजी पद बनाकर सरकार ने साफ किया है कि अब आतंकवाद, संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए अलग-अलग इकाइयों को और मजबूत किया जाएगा.

जयपुर की कमान अब सचिन मित्तल के पास: सचिन मित्तल, जो इससे पहले कई जिलों और विभागों में काम कर चुके हैं, अब राजधानी जयपुर की कानून-व्यवस्था संभालेंगे. मित्तल को सख्त और व्यवहारिक अधिकारी माना जाता है. जयपुर जैसी चुनौतीपूर्ण जगह पर जिम्मेदारी मिलने के बाद उनसे सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की उम्मीद है. वहीं गहलोत सरकार के समय जयपुर के पुलिस कमिश्नर बनाए गए बीजू जॉर्ज जोसफ को 2 साल बाद जयपुर के पुलिस कमिश्नर पद से हटाया है और उन्हें एडीजी कार्मिक विभाग लगाया गया है.

पढ़ें: राजस्थान नौकरशाही में फिर फेरबदल, 10 IPS अधिकारियों के तबादले

एसीबी को नया डीजी: बदलाव के तहत आईपीएस गोविंद गुप्ता को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का नया महानिदेशक बनाया गया है. यह कदम सरकार की उस कोशिश का हिस्सा है, जिसमें एसीबी को और प्रभावी बनाने की बात कही जा रही है. एसीबी को मजबूत बनाने के लिए 2007 बैच के आईपीएस सत्येंद्र कुमार को एसीबी में पुलिस महानिरीक्षक और डॉक्टर रामेश्वर सिंह को एसीबी प्रथम में उप महानिरीक्षक बनाया गया है. दोनों अधिकारी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों को तेज करेंगे.

दिनेश एमएन को एटीएस की जिम्मेदारी: आईपीएस दिनेश एमएन को अब आतंकवाद विरोधी दस्ते और नारकोटिक्स टास्क फोर्स का अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है. वे पहले भी एटीएस और एसओजी में अपने काम के लिए चर्चित रहे हैं. सरकार ने आईपीएस अनिल पालीवाल को प्रशिक्षण और ट्रैफिक विभाग का डीजी, जबकि आनंद श्रीवास्तव को विशेष अभियानों का डीजी बनाया है. खास बात यह है कि विशेष अभियानों का यह पद राजस्थान में पहली बार बनाया गया है.

पढ़ें: नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी, उच्च स्तर पर होमवर्क पूरा, कभी भी जारी हो सकती है तबादला सूची