लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार बोले- 'ड्रोन वॉर' फ्यूचर की लड़ाई, अग्निवीर को भी दी जाएगी इसकी ट्रेनिंग
पश्चिमी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन दोनों देशों से खतरा है.
लखनऊ/फर्रुखाबाद : राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में पांच से सात दिसंबर तक ‘33वीं बायनयल कॉन्फ्रेंस' (द्विवर्षीय कॉन्फ्रेंस) आयोजित की गई. कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जीओसी-इन-सी पश्चिमी कमान और कर्नल ऑफ द राजपूत रेजिमेंट, वरिष्ठ सेवारत और सेवानिवृत अधिकारी, सभी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर्स और सूबेदार मेजर शामिल हुए. इस अवसर पर सभी पदों ने रेजिमेंट के महत्वपूर्ण सामरिक विषयों पर चर्चा की.
वहीं फर्रुखाबाद में राजपूत रेजीमेंट सेंटर फतेहगढ़ पहुंचे पश्चिमी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने कहा कि राजपूत रेजीमेंट का गौरवशाली इतिहास रहा है. हमारे देश के पहले कमांडर इन चीफ करिअप्पा थे. 1947-48 की लड़ाई में राजपूत रेजीमेंट के योद्धा ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों को हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में मुंह तोड़ जवाब दिया. पहलगाम घटना की प्लानिंग और साजिश रचने वालों को सेना ने उनके हेडक्वार्टर में घुसकर उनके कैंप को बर्बाद किया.
उन्होंने कहा कि चाहे हमारी चीन के साथ सीमा हो या पश्चिमी बॉर्डर्स. खतरा लगातार बरकरार है. हमें अपने ऑपरेशन प्रिपेयर्स में कमी नहीं आने देनी है. पाकिस्तान और चीन दोनों से खतरा है. चीन की सीमा पर भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है और दोनों सीमाओं पर हमको सावधान रहने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा, ड्रोन वॉर फ्यूचर की लड़ाई है. उसमें ड्रोन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा. हम हर लेवल पर अग्निवीर को ट्रेनिंग दे रहे हैं. उसमें भी हम ड्रोन की ट्रेनिंग को शामिल कर रहे हैं. हर लेवल पर ड्रोन की लड़ाई में हमें महारत हासिल करने की आवश्यकता है.
मध्य कमान के जन संपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि रविवार को एक भव्य और गरिमामयी सैन्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ सैन्य पदों ने करियप्पा वार मेमोरियल पहुंचकर अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की. उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया. पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद विशेष सैनिक सम्मलेन का आयोजन हुआ.
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जीओसी-इन-सी पश्चिमी कमान और कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ने लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही कमांडेंट, आर्मी वार कॉलेज, महू को ‘बैटन’ सौंपकर ‘कर्नल ऑफ द राजपूत रेजिमेंट’ के अति प्रतिष्ठित पद का औपचारिक हस्तांतरण सम्पन्न किया गया. नव नियुक्त 19वें कर्नल ऑफ़ द रेजिमेंट ने भूतपूर्व 18वें कर्नल ऑफ़ द रेजिमेंट को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान स्वरूप उन्हें स्क्राल भेंट की.
शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि सैनिक सम्मेलन में पूर्व और नव नियुक्त कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ने सैनिकों के साहस, अनुशासन और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की. उन्होंने कहा कि राजपूत रेजिमेंट की शौर्य परंपरा और सैनिकों की कर्तव्यनिष्ठा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है. रेजिमेंट के हर रैंक का प्रत्येक सैनिक इस विरासत को और ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम है.
