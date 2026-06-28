ETV Bharat / state

रामगढ़ चैंबर की 33वीं आमसभा में व्यापारियों की समस्याओं पर मंथन, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू बोले - हर जायज मांग पर सरकार गंभीर

रामगढ़: जिले के बिजुलिया स्थित चैंबर भवन में रविवार को रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 33वीं वार्षिक आमसभा का भव्य आयोजन हुआ. कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे. समारोह में विधायक ममता देवी, रामगढ़ उपायुक्त ऋतुराज तथा विशिष्ट अतिथि आदित्य मल्होत्रा सहित चैंबर के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य और जिले भर के बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए.

करीब 1500 सदस्यों वाले चैंबर की इस आमसभा में व्यापारियों की समस्याओं, जिले के व्यापारिक माहौल, आधारभूत सुविधाओं और औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. इस दौरान चैंबर की ओर से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को व्यापारियों की मांगों और समस्याओं से संबंधित मांग-पत्र भी सौंपा गया.

जानकारी देते मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv Bharat)

रामगढ़ उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि जिला प्रशासन व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा सकारात्मक सहयोग करेगा. प्रशासन और चैंबर के बेहतर समन्वय से व्यापारिक गतिविधियों और जनहित से जुड़े कार्यों को और प्रभावी बनाया जा सकेगा. विधायक ममता देवी ने कहा कि व्यापारियों का योगदान राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है. सरकार और चैंबर के संयुक्त प्रयासों से रामगढ़ के विकास को नई गति मिलेगी.

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि रामगढ़ राज्य का महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक जिला है. सरकार यहां उद्योग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि चैंबर की ओर से उठाई गई सभी मांगों और समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर समाधान की दिशा में ईमानदार पहल की जाएगी.

मंत्री ने कहा कि रामगढ़ व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है और यहां आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, उद्योग एवं कारोबार को बढ़ावा देने तथा निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. व्यापारियों और सरकार के बीच बेहतर समन्वय से जिले के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी. समस्याओं के निराकरण की दिशा में गंभीर और ईमानदार पहल की जाएगी. उन्होंने व्यापारियों को आश्स्वत किया कि सरकार इस विषय को पूरी संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ देखेगी.