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रेल यात्री ध्यान दें! 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 338 ट्रेनें रद्द, राजेंद्र पुल-सिमरिया रूट पर निर्माण कार्य

पटना: बिहार में मोकामा के पास गंगा नदी पर स्थित ऐतिहासिक राजेंद्र रेल-सह-सड़क पुल के समानांतर बनाए गए नए डबल लाइन रेल पुल के निर्माण का अंतिम चरण अब शुरू होने जा रहा है. पूर्व मध्य रेलवे ने नए पुल से नियमित रेल परिचालन शुरू करने के लिए 21 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक व्यापक नॉन इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य करने का निर्णय लिया है.

बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित: इस दौरान दानापुर मंडल के राजेंद्र पुल, ऊपरी हाथीदह जंक्शन, टाल जंक्शन, रामपुर डुमरा तथा सोनपुर मंडल के दिनकर ग्राम सिमरिया-बरौनी खंड में ट्रैक और सिग्नल प्रणाली को नए पुल से जोड़ा जाएगा. इसके कारण इस अवधि में बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा.

परिवर्तित मार्ग से ट्रेनों का परिचालन: मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि एनआई कार्य के दौरान चरणबद्ध तरीके से कई ट्रेनों को रद्द किया जाएगा, जबकि बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से कराया जाएगा. कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन तथा आंशिक प्रारंभ भी किया जाएगा ताकि यात्रियों को न्यूनतम असुविधा हो.

"नये पुल के निर्माण की योजना को इस तरह बनाया गया है कि वर्तमान पुल के एप्रोच में कम से कम परिवर्तन करना पड़े. निर्माणाधीन नये पुल के दोनों छोर के स्टेशन, वर्तमान पुल के दोनों छोर के स्टेशनों से ही जुड़े होंगे अर्थात् वर्तमान में उत्तर में स्थित हाथीदह, टाल एवं रामपुर डुमरा स्टेशनों तथा दक्षिण में स्थित राजेन्द्रपुल तथा बरौनी स्टेशनों से जुड़े होंगे."- सरस्वती चन्द्र, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी

56 ट्रेनों का आंशिक समापन: रेलवे के अनुसार 20 सितंबर को 6 ट्रेनें, 21 सितंबर को 12, 22 सितंबर को 13, 23 सितंबर को 15, 24 सितंबर को 21, 25 सितंबर को 24, 26 सितंबर को 29, 27 सितंबर को 31, 28 सितंबर को 21, 29 सितंबर को 20, 30 सितंबर को 25, 1 अक्टूबर को 32, 2 अक्टूबर को 32, 3 अक्टूबर को 36 तथा 4 अक्टूबर को 21 ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा. इसके अलावा पूरे एनआई कार्य के दौरान कुल 384 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा. वहीं 56 ट्रेनों का आंशिक समापन तथा 67 ट्रेनों का आंशिक प्रारंभ किया जाएगा. रेलवे ने फिलहाल रद्द ट्रेनों की सूची जारी कर दी है, जबकि परिवर्तित मार्ग एवं आंशिक समापन-प्रारंभ वाली ट्रेनों की सूची अलग से जारी की जाएगी.

पुल का दोहरीकरण संभव नहीं: रेलवे अधिकारियों के अनुसार वर्तमान राजेंद्र पुल का निर्माण वर्ष 1959 में हुआ था. करीब 1.9 किलोमीटर लंबे इस रेल-सह-सड़क पुल पर केवल सिंगल रेल लाइन है और तकनीकी कारणों से इसका दोहरीकरण संभव नहीं है. पिछले छह दशकों में इस मार्ग पर रेल यातायात कई गुना बढ़ गया है, जिससे नए डबल लाइन पुल की आवश्यकता महसूस की गई.

मुख्य पुल की लंबाई करीब 1.9 किलोमीटर: इसी आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2015-16 के रेल बजट में लगभग 1491.47 करोड़ रुपये की लागत से नए रेल पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई थी. 12 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था. नया पुल मौजूदा राजेंद्र पुल के समानांतर पटना की ओर लगभग 50 मीटर की दूरी पर बनाया गया है. मुख्य पुल की लंबाई करीब 1.9 किलोमीटर है, जबकि एप्रोच लाइन सहित पूरी परियोजना लगभग 14 किलोमीटर लंबी है. परियोजना के तहत मुख्य पुल के अलावा 9 लघु पुल, 2 सड़क उपरि पुल तथा 3 रेल ओवर रेल पुलों का भी निर्माण किया गया है.

20 सितंबर को रद्द हुई ट्रेनें: गाड़ी सं. 04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल स्पेशल, गाड़ी सं. 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13121 कोलकाता-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13415 मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस.

21 सितंबर को रद्द हुई ट्रेनें: गाड़ी सं. 04186 आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल, गाड़ी सं. 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13122 गाजीपुर सिटी-कोलकाता एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13416 पटना-मालदा टाउन एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 63204 मोकामा-किउल पैसेंजर, गाड़ी सं. 63275 किउल-पटना पैसेंजर और गाड़ी सं. 63276 पटना-किउल पैसेंजर.

22 सितंबर को रद्द हुई ट्रेनें: गाड़ी सं. 13029 हावड़ा- मोकामा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13127 कोलकाता-आरा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 63204 मोकामा-किउल पैसेंजर, गाड़ी सं. 63275 किउल-पटना पैसेंजर और गाड़ी सं. 63276 पटना-किउल पैसेंजर.

23 सितंबर को रद्द हुई ट्रेनें: गाड़ी सं. 04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल स्पेशल, गाड़ी सं. 05096 मऊ-कोलकाता एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13029 हावड़ा- मोकामा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13128 आरा-कोलकाता एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13415 मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 63204 मोकामा-किउल पैसेंजर, गाड़ी सं. 63275 किउल-पटना पैसेंजर और गाड़ी सं. 63276 पटना-किउल पैसेंजर.

24 सितंबर को रद्द हुई ट्रेनें: गाड़ी सं. 03230 पटना-खोरधा रोड जं. स्पेशल, गाड़ी सं. 04186 आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल, गाड़ी सं. 05060 लालकूंआ-कोलकाता स्पेशल, गाड़ी सं. 05095 कोलकाता-मऊ स्पेशल, गाड़ी सं. 09033 उदना-मालदा टाउन स्पेशल, गाड़ी सं. 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13127 कोलकाता-आरा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13155 कोलकाता-सीतामढ़ी एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस.

24 सितंबर को रद्द हुई पटना-जयनगर एक्सप्रेस: गाड़ी सं. 13416 पटना-मालदा टाउन एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13423 भागलपुर-अजमेर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 63204 मोकामा-किउल पैसेंजर, गाड़ी सं. 63275 किउल-पटना पैसेंजर और गाड़ी सं. 63276 पटना-किउल पैसेंजर.

25 सितंबर को रद्द हुई ट्रेनें: गाड़ी सं. 03229 खोरधा रोड जं-पटना स्पेशल, गाड़ी सं. 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13043 हावड़ा-रक्सौल एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13128 आरा-कोलकाता एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस और गाड़ी सं. 13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस.

25 सितंबर को रद्द हुई मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस: गाड़ी सं. 13415 मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13429 मालदा टाउन-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13507 आसनसोल-गोरखपुर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 15236 दरभंगा-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 18629 रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-कोलकाता एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 22843 बिलासपुर-बक्सर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 63204 मोकामा-किउल पैसेंजर, गाड़ी सं. 63275 किउल-पटना पैसेंजर, गाड़ी सं. 63276 पटना-किउल पैसेंजर

26 सितंबर को रद्द हुई ट्रेनें: गाड़ी सं. 05059 कोलकाता-लालकूंआ स्पेशल, गाड़ी सं. 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13044 रक्सौल-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13127 कोलकाता-आरा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13135 कोलकाता-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13165 कोलकाता-सीतामढ़ी एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13416 पटना-मालदा टाउन एक्सप्रेस और गाड़ी सं. 13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस.

26 सितंबर को रद्द हुई हावड़ा-दरभंगा एक्सप्रेस: गाड़ी सं. 13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13424 अजमेर-भागलपुर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13430 आनंद विहार टर्मिनल-मालदा टाउन एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13508 गोरखपुर-आसनसोल एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 15235 हावड़ा-दरभंगा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 18405 पुरी-पटना एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 18630 गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 22844 बक्सर-बिलासपुर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 63204 मोकामा-किउल पैसेंजर, गाड़ी सं. 63275 किउल-पटना पैसेंजर और गाड़ी सं. 63276 पटना-किउल पैसेंजर.

27 सितंबर को रद्द हुई ट्रेनें: गाड़ी सं. 02023 हावड़ा-पटना स्पेशल, गाड़ी सं. 02024 पटना-हावड़ा स्पेशल, गाड़ी सं. 04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल स्पेशल, गाड़ी सं. 09034 मालदा टाउन-उधना स्पेशल, गाड़ी सं. 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13121 कोलकाता-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13128 आरा-कोलकाता एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13136 जयनगर-कोलकाता एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13155 कोलकाता-सीतामढ़ी एक्सप्रेस और गाड़ी सं. 13156 सीतामढ़ी-कोलकाता एक्सप्रेस.

27 सितंबर को रद्द हुई राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस: गाड़ी सं. 13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13415 मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 15234 दरभंगा-कोलकाता एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस और गाड़ी सं. 15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस.

27 सितंबर को रद्द हुई पैसेंजर ट्रेनें: गाड़ी सं. 18406 पटना-पुरी एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 63204 मोकामा-किउल पैसेंजर, गाड़ी सं. 63275 किउल-पटना पैसेंजर, गाड़ी सं. 63276 पटना-किउल पैसेंजर, गाड़ी सं. 63331 किउल-मोकामा पैसेंजर और गाड़ी सं. 63332 मोकामा-किउल पैसेंजर.

28 सितंबर को रद्द हुई ट्रेनें: गाड़ी सं. 04186 आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल, गाड़ी सं. 13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13122 गाजीपुर सिटी-कोलकाता एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13137 कोलकाता-आजमगढ़ एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13156 सीतामढ़ी-कोलकाता एक्सप्रेस, गाड़ी सं. 13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस और गाड़ी सं. 13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस.