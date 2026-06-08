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DTC के बेड़े में जल्द शामिल होंगी 3300 नई AC इलेक्ट्रिक बसें, 2029 तक 14,000 बसों का लक्ष्य

DTC का बढ़ेगा कुनबा, नई बसें जल्द होंगी शामिल ( ETV BHARAT )