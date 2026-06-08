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DTC के बेड़े में जल्द शामिल होंगी 3300 नई AC इलेक्ट्रिक बसें, 2029 तक 14,000 बसों का लक्ष्य

दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2028-29 तक राजधानी में बसों की कुल संख्या को बढ़ाकर 14 हजार तक पहुंचाना है.

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DTC का बढ़ेगा कुनबा, नई बसें जल्द होंगी शामिल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 8, 2026 at 8:32 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मजबूत करने व प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली सरकार भारत सरकार की पीएम ई-ड्राइव स्कीम (प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोलुशन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट) के तहत 3300 एयर-कंडीशन्ड (AC) लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) के बेड़े में शामिल करने जा रही है.

दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि इस पहल से दिल्ली के बाहरी व कम सुविधा वाले इलाकों में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को काफी मजबूती मिलेगी. प्रस्तावित योजना के तहत बसों के बेड़े को इस तरह तैयार किया जा रहा है, जिससे भीड़-भाड़ वाले रास्तों व स्थानीय फीडर रूट्स दोनों की जरूरतें पूरी हो सकें.

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DTC में जल्द शामिल होंगी 3300 बसें (ETV BHARAT)
  • 9-मीटर वाली बसें: 1400 इलेक्ट्रिक बसें (लोकल व फीडर ट्रांसपोर्ट के सकारात्मक प्रदर्शन को देखते हुए)
  • 12-मीटर वाली बसें: 1400 इलेक्ट्रिक बसें प्रमुख व लंबे रूट्स के लिए.
  • 7-मीटर वाली बसें: 'PM E-DRIVE फेज-II' के तहत 500 अतिरिक्त बसें शामिल करने की योजना है, जो तंग रिहायशी व ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी सुधारेंगी.

चरणबद्ध तरीके से बढ़ेगा डीटीसी में बसों का बेड़ा

दिल्ली सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक राजधानी में बसों की कुल संख्या को बढ़ाकर 14,000 तक पहुंचाना है. वर्तमान में दिल्ली के पास देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस फ्लीट है, जिसमें लगभग 4300 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं. दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक इस संख्या को 7500 तक पहुंचाने का है.

इसके साथ ही परिवहन मंत्री ने डॉ. पंकज सिंह ने बताया कि विस्तार के अगले चरण में 'पीएम ई-ड्राइव फेज-II' के तहत कुल 3330 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की योजना पर काम चल रहा है, जिसमें 500 सात-मीटर वाली बसें भी शामिल हैं.

2029 तक सरकार ने तय किया 14,000 बसों का लक्ष्य
2029 तक सरकार ने तय किया 14,000 बसों का लक्ष्य (ETV BHARAT)


आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर व नेतृत्व

CM रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार न सिर्फ बसों की संख्या बढ़ा रही है, बल्कि व्यापक स्तर पर बस डिपो पर आवश्यक चार्जिंग और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी कर रही है. इस पहल से दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी आएगी. साथ ही यात्रियों को एक साफ, सुरक्षित व भरोसेमंद जीरो-एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल सकेगा.

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