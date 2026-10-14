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सहारनपुर: यमुना का बहाव बदलेगा, लेकिन नहीं खिसकेगी यूपी-हरियाणा की सीमा, 55 फीट जमीन में धंसेंगे पिलर

यमुना के बहाव में बदलाव से नहीं छिनेगी जमीन ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर: यमुना की धारा बदली तो खेतों की सीमाएं भी विवादों में घिर गईं. कभी यूपी के किसानों की जमीन प्रभावित हुई तो कभी हरियाणा के किसानों को अपनी जमीन को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा. नदी के बदलते बहाव के साथ जमीन की सीमा को लेकर दोनों राज्यों के किसानों के बीच होने वाला टकराव अब खत्म होने की उम्मीद जगी है. दशकों पुराने इस विवाद का स्थायी समाधान तलाशने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई) ने सीमा निर्धारण का काम शुरू कर दिया है. सहारनपुर में करीब 50 किलोमीटर लंबी सीमा पर 330 पिलर लगाए जाएंगे. सर्वे का लगभग 25 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है.

सीमा निर्धारण की इस योजना में पिलरों की मजबूती और उनकी पहचान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पिलरों को जमीन के अंदर करीब 55 फीट गहराई तक स्थापित किया जाएगा, ताकि नदी के बहाव में बदलाव आने के बावजूद सीमा चिह्नों की पहचान बनी रहे. सहारनपुर में लगाए जाने वाले 330 पिलरों में से 164 पिलर उत्तर प्रदेश और बाकी हरियाणा की ओर से लगाए जाएंगे. दोनों राज्य अपने-अपने पिलरों का खर्च भी खुद उठाएंगे. पिलर बारी-बारी से दोनों राज्यों की ओर से स्थापित किए जाएंगे. उत्तर प्रदेश की ओर से 164 पिलर लगाने पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

एडीएम वित्त सलिल कुमार पटेल ने बताया कि यमुना के तटीय क्षेत्रों में जमीन की सीमा लंबे समय से विवाद का कारण बनी हुई है. नदी के बहाव में बदलाव होने से किसानों के खेत प्रभावित होते हैं. कहीं जमीन कम होने की शिकायत सामने आती है तो कहीं जमीन बढ़ने की स्थिति बनती है. ऐसे में खेतों की वास्तविक सीमा और स्वामित्व को लेकर किसानों के बीच विवाद पैदा हो जाते हैं. कई बार ये विवाद टकराव का रूप ले लेते हैं, जिसके बाद प्रशासन और दोनों राज्यों की सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है.