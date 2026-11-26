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संविधान निर्माण में मध्य प्रदेश की 33 शख्सियतों की थी अहम भूमिका, पढ़ें कौन-कौन थे शामिल

भोपाल: देश की आजादी के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश का संविधान निर्माण करने की थी. इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में मध्य प्रदेश ने भी अहम भूमिका निभाई थी. आमतौर पर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नाम से तो सभी परिचित हैं, लेकिन उनके अलावा मध्य प्रदेश के 23 अन्य शख्सियतों ने भी सदस्य के रूप में इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इनमें अविभाजित मध्य प्रदेश के दो मुख्यमंत्री भी शामिल हैं.

देश की आजादी के बाद ऐसे भारत की संकल्पना की गई, जिसमें सभी धर्म, वर्ग और लिंग के आधार पर समान हों और सभी वर्गों को सम्मान और स्वतंत्रतापूर्वक रहने और आगे बढ़ने की पूरी छूट मिल सके. देश के संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित थे. 1947 में देश के विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई.

संविधान के निर्माण में मध्य प्रदेश की 23 शख्सियतों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसमें सबसे बड़ा नाम बाबा साहब अम्बेडकर का है. उनके अलावा पंडित रविशंकर शुक्ला और भगवंत राव मंडलोई भी इसमें शामिल थे, जो बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. रविशंकर शुक्ला प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे. इसके अलावा कई और ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने संविधान को आकार देने में अपना योगदान दिया है.

जबलपुर के सेठ गोविंददास जो चाहते थे कि संविधान को हिंदी में लिखा जाए. बाद में सेठ गोविंददास और डॉ. रघुवीर ने संविधान का पहला खंड हिंदी में प्रस्तुत किया. सेठ गोविंददास दूसरी से पांचवी लोकसभा के स्पीकर रहे. सागर के डॉ. हरि सिंह गौर, उनके नाम से ही सागर विश्वविद्यालय का नाम डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय रखा गया. जबलपुर के फ्रैंक एंथोनी, यह एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि थे. ग्वालियर रियासत से संबंध रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल बृजराज नारायण. विदिशा के राम सहाय उर्फ बाबू राम सहाय. राजगढ़ के राधावल्लभ विजयवर्गीय, जो 1957 में मध्य प्रदेश के विधायक भी रहे. नीमच के सीताराम एस. जाजू. भोपाल के बैरसिया के ठाकुर लाल सिंह सागर के रतनलाल मालवीय गुना के गोपीकृष्ण विजयवर्गीय रामपुर बघेलान के कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, उनके नाम पर ही रीवा की अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है. देवहरा शहडोल के शंभूनाथ शुक्ल. टीकमगढ़ के टहनगा के राम सहाय तिवारी. थांदला झाबुआ के कुसुमकांत जैन जो मध्य प्रदेश से सबसे कम उम्र के सदस्य थे. इंदौर के विनायक सीताराम सरवटे, उन्हें पद्मभूषण से भी नावाजा गया था. उनके नाम पर ही इंदौर का बस स्टैंड है. मंदसौर जिले के नरहर विष्णु गाडगिल शाजापुर जिले के बालकृष्ण शर्मा बैतूल के एसटी धर्माधिकारी भी संविधान सभा में सदस्य बनाए गए थे. इसके अलावा वर्तमान छत्तीसगढ़ के दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर छेदीलाल, किशोरी मोहन त्रिपाठी भी संविधान सभा में सदस्य थे.

मध्य प्रदेश के चित्रकार ने पहले पेज का किया था चित्रांकन

संविधान की जब मूल प्रति तैयार हुई तो उस पर चित्रांकन की जिम्मेदारी बैतूल स्थित मुलताई के प्रसिद्ध चित्रकार दीनानाथ भार्गव को सौंपी गई। उन्होंने संविधान की मूल पांडुलिपि के पृष्ठों को सजाने और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के स्केच तैयार करने वाली टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे जानमाने चित्रकार नंदलाल बोस के शिष्य थे। संविधान की मूल प्रति संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे कक्षों में सुरक्षित रखी गई है.

संविधान सभा में शामिल मध्य प्रदेश की शख्सियतें (Swaraj sansthan)

संविधान में अहम भूमिका निभाने वाली मध्य प्रदेश की सशख्सियतों के नाम और चित्रों को मध्य प्रदेश विधानसभा में खास जगह दी गई है। उनकी चित्रों की स्थायी संविधान गैलरी तैयार की गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने संविधान दिवस पर इसका लोकार्पण किया है। ताकि मध्यप्रदेश से जुडे योगदान और संविधान सभा के सदस्यों की भूमिका को सामने लाया जा सके.