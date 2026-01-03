ETV Bharat / state

कानपुर में यूपी स्टेट क्लोज्ड स्क्वैश चैंपियनशिप का आगाज; पहले दिन हुए रोमांचक मुकाबले

यूपी स्टेट क्लोज्ड स्क्वैश चैंपियनशिप का भव्य आगाज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर के द स्पोर्ट्स हब (TSH) में स्व. केके शर्मा मेमोरियल उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय क्लोज्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का आगाज हुआ. इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि अंजनीश प्रताप सिंह, उपायुक्त (उद्योग) ने किया. उन्होंने प्रतिभागी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया.

कानपुर स्क्वैश रैकेट एसोसिएशन और द स्पोर्ट्स हब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस चैंपियनशिप को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिला. गलन भरी सर्दी के बीच टीएसएच के अत्याधुनिक स्क्वैश कोर्ट्स पर प्रदेश के उभरते और अनुभवी खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं.

यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए न केवल खिताब जीतने का मंच है, बल्कि उनकी रैंकिंग सुधारने और खेल को निखारने का भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रहा है. पहले दिन 33 मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली.

अंडर-11 से लेकर अंडर-17 के मुकाबले: कानपुर स्क्वैश रैकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया चैंपियनशिप में अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17, अंडर-19 बालक वर्ग, अंडर-17 बालिका वर्ग के साथ महिला और पुरुष वर्गों में नॉकआउट आधार पर मुकाबले खेले जा रहे हैं.