आस्था का खजाना: सांवलिया सेठ को 40 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा, पौने दो किलो सोना भी
सांवलियाजी के भंडार व भेंट कक्ष में भक्तों ने 1 किलो 738 ग्राम 800 मिलीग्राम सोना तथा 110 किलो 648 ग्राम चांदी भेंट की.
Published : June 23, 2026 at 8:51 PM IST
चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ के भंडार से इस माह कुल 33 करोड़ 15 लाख 18 हजार 759 रुपए की रिकॉर्ड राशि प्राप्त हुई है. सात चरणों में हुई गणना के बाद मंगलवार को भंडार की गिनती संपन्न हुई. भंडार और भेंट कक्ष से भक्तों की ओर से 1 किलो 738 ग्राम सोना तथा 110 किलो 648 ग्राम चांदी भी भेंट स्वरूप चढ़ाई गई. इसके अलावा भेंट कक्ष में नकद एवं मनीऑर्डर से करीब 7 करोड़ का चढ़ावा आया है.
श्री सांवलिया मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी एवं नायब तहसीलदार शिव शंकर पारीक ने बताया कि गत दिनों कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को सांवलियाजी मंदिर में भंडार खोला गया था. इसकी गणना का कार्य मंगलवार को सातवें चरण में पूरा हुआ है. पहले चरण में 17 करोड़ 55 लाख रुपए, दूसरे चरण में 08 करोड़ 26 लाख 46 हजार 200 रुपए, तीसरे चरण में 02 करोड़ 80 लाख रुपए, चौथे चरण में 02 करोड़ 50 लाख 82 हजार रुपए, पांचवें चरण में 01 करोड़ 46 लाख 75 हजार रुपए तथा सोमवार को छठे चरण में 47 लाख 74 हजार 370 रुपए की गणना की गई थी. मंगलवार को सातवें व अंतिम चरण में 08 लाख 41 हजार 189 रुपए की गणना हुई. ऐसे में भंडार से इस माह कुल 33 करोड़ 15 लाख 18 हजार 759 रुपए प्राप्त हुए.
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भेंट कक्ष से भी मिले 7.66 करोड़: प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि मंदिर मंडल के भेंट कक्ष कार्यालय में नकद व मनीऑर्डर के रूप में 7 करोड़ 66 लाख 21 हजार 519 रुपए की राशि प्राप्त हुई. ऐसे में भंडार और भेंट कक्ष मिलाकर 40 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आया है. सांवलियाजी के भंडार व भेंट कक्ष में भक्तों ने 1 किलो 738 ग्राम 800 मिलीग्राम सोना तथा 110 किलो 648 ग्राम चांदी भेंट की. मंदिर में मंगलवार को अंतिम चरण की गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, बोर्ड सदस्य किशनलाल अहीर, हरिराम गाडरी, पवन तिवारी, नायब तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारी प्रथम शिवशंकर पारीक सहित मंदिर मंडल तथा क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारी मौजूद थे.