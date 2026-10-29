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BAU सबौर में रबी फसलों पर होगा मंथन, चने की नई किस्म 'सबौर चना-4' पर लग सकती है मुहर

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में रबी सीजन 2026-27 के लिए दो दिवसीय 32वीं अनुसंधान परिषद की बैठक गुरुवार से शुरू हो गई है. जलवायु परिवर्तन, मौसम की अनिश्चितता और देर से बुआई जैसी चुनौतियों से किसानों की उपज को बचाने के लिए वैज्ञानिक उन्नत किस्मों और आधुनिक तकनीकों पर मंथन कर रहे हैं. बैठक की अध्यक्षता कुलपति डॉ. डी.आर. सिंह कर रहे हैं, जबकि अनुसंधान निदेशक डॉ. अनिल कुमार सिंह के मार्गदर्शन में शोध परिणामों की समीक्षा हो रही है.

गेहूं और चने की नई किस्मों पर जोर