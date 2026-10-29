BAU सबौर में रबी फसलों पर होगा मंथन, चने की नई किस्म 'सबौर चना-4' पर लग सकती है मुहर
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में जलवायु परिवर्तन व देर बुआई से निपटने के लिए 32वीं अनुसंधान परिषद की बैठक शुरू. रिपोर्ट- अमरजीत कुमार
Published : October 29, 2026 at 11:02 AM IST
भागलपुर: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में रबी सीजन 2026-27 के लिए दो दिवसीय 32वीं अनुसंधान परिषद की बैठक गुरुवार से शुरू हो गई है. जलवायु परिवर्तन, मौसम की अनिश्चितता और देर से बुआई जैसी चुनौतियों से किसानों की उपज को बचाने के लिए वैज्ञानिक उन्नत किस्मों और आधुनिक तकनीकों पर मंथन कर रहे हैं. बैठक की अध्यक्षता कुलपति डॉ. डी.आर. सिंह कर रहे हैं, जबकि अनुसंधान निदेशक डॉ. अनिल कुमार सिंह के मार्गदर्शन में शोध परिणामों की समीक्षा हो रही है.
गेहूं और चने की नई किस्मों पर जोर
पहले दिन गेहूं की पोषक तत्वों से भरपूर और पीला रतुआ रोगरोधी किस्मों के साथ कम अवधि में पकने वाली प्रजातियों पर चर्चा हुई. देर से बुआई वाले किसानों को फायदा पहुंचाने वाले शोध परिणाम प्रस्तुत किए गए. दलहन में प्रस्तावित ‘सबौर चना-4’ किस्म मुख्य आकर्षण रही. वैज्ञानिकों ने इस किस्म के परिणामों की समीक्षा की और सहमति बनने की संभावना जताई.
मक्का, दलहन और तिलहन की उन्नत तकनीक
मक्का की खेती को लाभकारी बनाने के लिए स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न के उन्नत संकरों पर विचार हुआ. मसूर, मटर और मूंग की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन देने वाली किस्मों के विकास पर जोर दिया गया. तिलहनी फसलों में सरसों को सफेद रतुआ से और अलसी को उकठा रोग से बचाने की तकनीकों के शोध भी सामने रखे गए.
सेंसर आधारित खेती और मृदा स्वास्थ्य
शुक्रवार को मृदा स्वास्थ्य, उर्वरक प्रबंधन और फसल सुरक्षा पर सत्र होगा. सेंसर आधारित नाइट्रोजन प्रबंधन तकनीक पर विशेष ध्यान रहेगा, जिससे फसल की जरूरत के अनुसार उर्वरक का इस्तेमाल हो और लागत घटे. अंतर्वर्ती खेती तथा रासायनिक-जैविक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के परिणाम भी प्रस्तुत किए जाएंगे.
आर्सेनिक-लौह प्रभाव और कीट नियंत्रण
दक्षिण बिहार और गंगा के मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी व भूजल में आर्सेनिक तथा लौह तत्वों के फसलों पर प्रभाव का विश्लेषण होगा. कीटों में कीटनाशकों के बढ़ते प्रतिरोध की समस्या पर चर्चा के साथ जैविक उपायों की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, ताकि रासायनिक दवाओं पर निर्भरता कम हो.
मशरूम प्रसंस्करण से आय बढ़ाने की योजना
कृषि आधारित उद्यमिता पर भी फोकस रहेगा. मशरूम पाउडर बनाने और नए खाद्य उत्पाद तैयार करने की तकनीकों पर विचार होगा. फूलों को वैज्ञानिक तरीके से सुखाने, चूर्ण बनाने और आधुनिक पैकेजिंग से मूल्य संवर्धन के तरीके भी चर्चा में शामिल हैं, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकें.
किसानों तक शोध पहुंचाने की रणनीति
बैठक के समापन पर चयनित किस्मों और तकनीकों की समीक्षा के बाद उन्हें खेतों तक पहुंचाने की कार्ययोजना बनेगी. विश्वविद्यालय का लक्ष्य प्रयोगशाला के शोध को किसानों तक पहुंचाकर प्रतिकूल मौसम में भी उत्पादकता बढ़ाना और आमदनी सुधारना है. अब देखना होगा कि किन किस्मों और तकनीकों को आगे बढ़ाने की अनुशंसा होती है.
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