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मैदान में उतरी खाकी: बूंदी में पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आगाज, IG गोयल बोले- 'पुलिस की व्यस्त लाइफ में खेल ही संजीवनी'

बूंदी में प्रतियोगिता का उद्घाटन करते कोटा आईजी गोयल ( ETV Bharat Bundi )