मैदान में उतरी खाकी: बूंदी में पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आगाज, IG गोयल बोले- 'पुलिस की व्यस्त लाइफ में खेल ही संजीवनी'
आईजी ने कहा कि प्रतियोगिता खेल तक सीमित नहीं, बल्कि पुलिस बल को मानसिक रूप से मजबूत, अनुशासित और एकजुट बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास है.
Published : March 29, 2026 at 12:00 PM IST
बूंदी: 32वीं अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता (कोटा रेंज) रविवार को बूंदी के पुलिस परेड ग्राउंड पर शुरू हुई. इसमें अनुशासन, ऊर्जा और टीम भावना का अनोखा संगम नजर आया. कोटा रेंज आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. उन्होंने कहा कि पुलिस की व्यस्त और तनावपूर्ण जिंदगी में खेल ही वह माध्यम है, जो दिमाग को तरोताजा रखता है और टीम भावना मजबूत बनाता है.
प्रतियोगिता में 15 खेलों में मुकाबले होंगे. इसमें कोटा रेंज के 5 जिलों की टीमें भाग ले रही हैं. शुरुआत में बूंदी एसपी अवनीश कुमार शर्मा ने आईजी का गर्मजोशी से स्वागत किया. टीमों ने मार्च पास्ट किया. आईजी गोयल ने खिलाड़ियों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक मजबूती का ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और अनुशासन का भी प्रतीक हैं. पुलिस बल में आपसी सामंजस्य, सहयोग और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए ऐसे आयोजनों की बेहद आवश्यकता है. आईजी ने ईटीवी से कहा कि प्रतियोगिता केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस बल को मानसिक रूप से मजबूत, अनुशासित और एकजुट बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास है.
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प्रतियोगिता की शुरुआत फुटबॉल मैच से हुई. आईजी गोयल ने मैदान में उतरकर फुटबॉल को किक मार शुभारंभ किया.उद्घाटन मैच बूंदी और बारां के बीच हुआ. इस अवसर पर एसपी अवनीश शर्मा, डीएफओ अरुण कुमार, एएसपी उमा शर्मा, जसवीर मीणा के साथ कोटा, झालावाड़, बारां, कोटा ग्रामीण और बूंदी जिले के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. एसपी अवनीश कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में बास्केटबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और वॉलीबॉल आदि में पुरुष और महिला वर्गों के मुकाबले होंगे. एथलेटिक्स में 100, 200, 400 और 800 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो, शॉटपुट, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो, ट्रिपल जंप और हाई जंप मुकाबले होंगे. लंबी दूरी की दौड़ में 5 किमी, 10 किमी और 1500 मीटर की प्रतिस्पर्धाएं शामिल हैं. रिले रेस (4x100 और 4x400 मीटर) भी होगी. तैराकी मुकाबले बूंदी के खेल संकुल में होंगे.एएसपी उमा शर्मा ने बताया कि यह प्रतियोगिता 31 मार्च तक चलेगी. उसी दिन फाइनल खेले जाएंगे.
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