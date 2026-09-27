धनबाद में गजलीटांड़ खदान हादसे की 32वीं बरसी, शहीद श्रमिकों को दी गई श्रद्धांजलि
धनबाद में गजलीटांड़ खदान हादसे की 32वीं बरसी मनाई गयी. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 27, 2026 at 12:21 AM IST
धनबादः जिला के बाघमारा में गजलीटांड़ खदान दुर्घटना की आज 32वीं बरसी मनाई गयी. यहां शहीद की वेदी पर गणमान्य लोगों के साथ आम लोगों ने शहीद श्रमिकों को नमन कर उन्हें याद किया.
26 सितंबर 1994 की उस काली रात को हुए भीषण हादसे में खदान में काम कर रहे 64 श्रमिकों की जान चली गई थी. कतरी नदी का पानी अचानक खदान में घुसने से पूरी खदान जलमग्न हो गई थी और देखते ही देखते कई परिवारों ने अपने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया.
इस हादसे की 32वीं बरसी पर गजलीटांड़ मैदान स्थित शहीद स्तंभ परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इस मौके पर बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय कुमार झा समेत कई जनप्रतिनिधियों और मजदूर यूनियन के नेताओं ने शहीद स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर दिवंगत श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी.
गजलीटांड़ खान हादसे की बरसी पर पूरा माहौल भावुक नजर आया. बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय कुमार झा सहित मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों ने शहीद स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों को नमन किया.
आरसीएमएस के वरिष्ठ नेता ए.के. झा समेत विभिन्न मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधि भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए. सभी ने 32 साल पुराने उस हादसे को याद करते हुए कहा कि गजलीटांड़ की घटना ने खनन सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे और यह हादसा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ी सीख है.
शहीद श्रमिकों के परिजन भी हर साल की तरह इस बार श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे. परिजनों ने शहीद स्तंभ पर पूजा-अर्चना कर दिवंगत श्रमिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. इसके साथ ही परिसर में पौधारोपण भी किया गया.
श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोगों ने शहीद श्रमिकों के परिजनों से मुलाकात कर उनका हाल जाना. इस दौरान परिजनों ने हादसे के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और तत्कालीन प्रबंधन की ओर से किए गए उन वादों को भी याद दिलाया, जो उनके परिवारों की सुविधाओं और भविष्य से जुड़े थे. परिजनों ने बीसीसीएल के सीएमडी के सामने अपनी मौजूदा समस्याएं रखीं और लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने का आग्रह किया. इस दौरान परिजनों का दर्द भी सामने आया. उन्होंने बताया कि हादसे को तीन दशक से अधिक समय बीत चुका है लेकिन परिवार आज भी कई परेशानियों से जूझ रहे हैं.
32 साल बाद भी गजलीटांड़ खान हादसे की यादें लोगों के जेहन में ताजा हैं. हर वर्ष आयोजित होने वाली यह श्रद्धांजलि सभा न सिर्फ शहीद श्रमिकों को याद करती है, बल्कि खनन क्षेत्र में सुरक्षा के महत्व की भी याद दिलाती है.
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