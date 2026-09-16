नवा रायपुर में 32वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का शुभारंभ, राज्यपाल ने किया ईयर बुक का विमोचन
देशभर के चुनाव आयुक्तों का महामंथन, राज्यपाल रमेन डेका ने किया सम्मेलन का उद्घाटन, निकाय एवं पंचायत चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया पर चर्चा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 16, 2026 at 3:16 PM IST
रायपुर: नवा रायपुर अटल नगर में 32वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का शुभारंभ किया गया. लगभग 11 वर्षों के अंतराल के बाद छत्तीसगढ़ को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी मिली है. सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने किया.
शुभारंभ समारोह पर राज्यपाल डेका ने ‘Chhattisgarh Local Body Election Year Book–2026’ के प्रथम संस्करण का विमोचन भी किया. यह प्रकाशन छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया, उपलब्धियों, नवाचारों और चुनावी व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश करता है.
स्थानीय चुनावी प्रक्रिया को सशक्त बनाने पर जोर
उद्घाटन सत्र को राज्यपाल रमेन डेका ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सशक्त, पारदर्शी, समावेशी और तकनीक-सक्षम बनाने पर जोर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है. इनके निर्वाचन की प्रक्रिया में निरंतर सुधार और आधुनिक तकनीक का उपयोग जरूरी है.
निर्वाचन आयुक्त ने भी बताए काम
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने देशभर से आए राज्य निर्वाचन आयुक्तों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं निर्वाचन विशेषज्ञों का स्वागत किया गया. उन्होंने सम्मेलन के उद्देश्यों को लेकर जानकारी दी. साथ ही स्थानीय निकाय निर्वाचन को अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी बताया.
वहीं छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव विकास शील ने भी सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने, प्रशासन और निर्वाचन संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय को लेकर विचार रखे.
सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा?
सम्मेलन के दौरान स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनावों से जुड़े विषयों, डिजिटल पहलों, तकनीकी नवाचारों के साथ कई उपायों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जा रहा है. सम्मेलन के प्रथम दिन डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग, निर्वाचन प्रबंधन में नवाचार, पारदर्शिता जैसे विषयों पर परिचर्चा की शुरुआत हुई.
कल नया रायपुर के प्रमुख स्थलों का होगा भ्रमण
दो दिवसीय यह सम्मेलन देश में स्थानीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने, राज्यों के अनुभवों और नवाचारों को साझा करने का मंच दे रहा है. कल 17 सितम्बर को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय नवा रायपुर अटल नगर में स्टैंडिंग कमिटी की बैठक होनी है. इसके बाद, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी केपिटल सिटी, नया रायपुर के निर्माण और विकास के बारे में प्रस्तुतीकरण होगा. इसके बाद सभी अतिथियों को नया रायपुर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराया जायेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा, छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का भ्रमण भी शामिल है.