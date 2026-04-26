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महराजगंज में सैकड़ों किलो अवैध गांजा बरामद, नेपाल से आ रही थी नशे की खेप

महराजगंज: भारत-नेपाल सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग और एसएसबी की संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है. जिले के थाना बरगदवा क्षेत्र में रविवार देर रात आबकारी विभाग और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 327.17 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया.

टीम को यह सफलता ठूठीबारी-नौतनवा रोड स्थित बॉर्डर मार्ग पर मिली, जहां गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नेपाल के काठमांडू से एक ट्रक में भारी मात्रा में गांजा भारत लाया जा रहा है. सूचना मिलते ही संयुक्त टीम ने तत्काल नाका लगाकर संदिग्ध ट्रक (HR38W 1261) को रोक लिया.

तलाशी के दौरान ट्रक के केबिन से 21 पैकेटों में भरा गांजा बरामद हुआ, जिसका मौके पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन किया गया. बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 327.17 किलोग्राम पाया गया. मौके से ट्रक चालक रंजीत गिरी (37 वर्ष), निवासी थाना गोपालपुर, जिला पश्चिम चंपारण (बिहार) को गिरफ्तार कर लिया गया.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह रक्सौल से दवा लेकर काठमांडू गया था और वहीं से गांजा लोड कर सोनौली बॉर्डर के रास्ते हाजीपुर ले जा रहा था. पुलिस ने ट्रक को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 60 (3) के तहत जब्त कर लिया है. आरोपी के खिलाफ थाना बरगदवा में धारा 8/20/23 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.