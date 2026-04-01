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दिल्ली में ऑपरेशन कवच के तहत 48 घंटे में 3211 ठिकानों पर छापेमारी, 267 ड्रग तस्कर गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली में नशे और संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन कवच-13.0' के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में 3211 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. इस दौरान 229 एनडीपीएस मामलों में 267 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए.

कार्रवाई 29 मार्च शाम 6 बजे से 31 मार्च शाम 6 बजे तक लगातार 48 घंटे तक चली, जिसमें दिल्ली के सभी 15 जिलों के साथ क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की 1000 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया. इस दौरान पुलिस ने 100 किलो गांजा, 1.170 किलो कोकीन, 260 ग्राम हेरोइन, 179 ग्राम एमडीएमए समेत बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की.

इसके अलावा 416 आबकारी एक्ट मामलों में 429 लोगों को गिरफ्तार कर 77 हजार से ज्यादा अवैध शराब के क्वार्टर बरामद किए गए. आर्म्स एक्ट के तहत 259 आरोपियों को गिरफ्तार कर 19 पिस्टल, 42 देसी कट्टे, 191 चाकू और कारतूस बरामद किए गए. वहीं जुआ एक्ट में 528 लोगों को पकड़ा गया, जबकि 59 घोषित अपराधी और 42 वाहन चोर भी दबोचे गए.

स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि 'ऑपरेशन कवच' का उद्देश्य केवल ड्रग तस्करों को पकड़ना नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क को खत्म करना है. उन्होंने बताया कि पुलिस ‘टॉप-टू-बॉटम’ और 'बॉटम-टू-टॉप' रणनीति के तहत सप्लायर, कैरियर और बड़े सिंडिकेट्स पर एक साथ कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि इस सख्त अभियान के चलते बड़े ड्रग तस्कर भूमिगत हो गए हैं और अब वे दिल्ली के बाहर स्टोरेज बनाकर छोटे-छोटे कंसाइनमेंट में सप्लाई कर रहे हैं. पुलिस इन बदलते तरीकों पर भी नजर बनाए हुए है. स्पेशल सीपी ने स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और समाज को नशामुक्त बनाने के लिए हर स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.