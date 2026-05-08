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UP में जुर्म हुआ कम: NCRB रिपोर्ट 2024 में ख़ुुलासा, राष्ट्रीय औसत से काफी कम क्राइम रेट,अपराध दर में 18वां स्थान

लखनऊ: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में उत्तर प्रदेश में बच्चों के खिलाफ 22 मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, महिलाओं के विरुद्ध प्रदेश में 66398 मामले दर्ज किए गए. पॉक्सो एक्ट के 8087 मामले दर्ज किए गए. यूपी में डकैती के 57 मामले दर्ज किए गए हैं.

NCRB रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लूट के 1163 मामले दर्ज किए गए. नकबजनी के 3753 मामले दर्ज किए गए हैं. बलवा के 2610 मामले और बलात्कार के 329 मामले दर्ज किए गए हैं. फिरौती के 26 मामले दर्ज हुए. शील भंग के 4418 मामले दर्ज किए गए हैं.

हत्या का प्रयास के 3728 मामले दर्ज किए गए. हत्या के 3218 मामले दर्ज किए गए. पूरे प्रदेश में वर्ष 2024 में भारतीय दंड संहिता अधिनियम के तहत कुल 7,08,399 मामले दर्ज किए गए हैं. भारतीय दंड संहिता के तहत 430552 अपराध दर्ज किए गए हैं.

NCRB द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया 2024 के आंकड़ों के तहत पूरे देश में उत्तर प्रदेश का अपराध के मामले में 18 वां स्थान है. देश भर के अपराधों में उत्तर प्रदेश के 12.14% अपराध हैं. वहीं 100000 जनसंख्या पर अपराधों की गणना करें तो उत्तर प्रदेश में 1 लाख जनसंख्या पर 180.4 क्राइम रेट है.

जबकि पूरे देश में 252.3 का क्राइम रेट है. उत्तर प्रदेश में 2024 में 4352 अपराध दर्ज किए गए हैं. वहीं पूरे देश में 35 लाख 44608 अपराध दर्ज किए गए.

NCRB रिपोर्ट ( Crime In India 2024) पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस राजीव कृष्ण ने बताया कि NCRB की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट यह निर्विवाद रूप से स्थापित करती है कि क्राइम रेट ही विभिन्न राज्यों के बीच अपराध की तुलना का एकमात्र वैज्ञानिक और सांख्यिकीय दृष्टि से उचित आधार है.