UP में जुर्म हुआ कम: NCRB रिपोर्ट 2024 में ख़ुुलासा, राष्ट्रीय औसत से काफी कम क्राइम रेट,अपराध दर में 18वां स्थान
DGP UP राजीव कृष्ण ने बताया कि NCRB की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट सुधार और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 10:07 AM IST|
Updated : May 8, 2026 at 10:27 AM IST
लखनऊ: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में उत्तर प्रदेश में बच्चों के खिलाफ 22 मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, महिलाओं के विरुद्ध प्रदेश में 66398 मामले दर्ज किए गए. पॉक्सो एक्ट के 8087 मामले दर्ज किए गए. यूपी में डकैती के 57 मामले दर्ज किए गए हैं.
NCRB रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लूट के 1163 मामले दर्ज किए गए. नकबजनी के 3753 मामले दर्ज किए गए हैं. बलवा के 2610 मामले और बलात्कार के 329 मामले दर्ज किए गए हैं. फिरौती के 26 मामले दर्ज हुए. शील भंग के 4418 मामले दर्ज किए गए हैं.
हत्या का प्रयास के 3728 मामले दर्ज किए गए. हत्या के 3218 मामले दर्ज किए गए. पूरे प्रदेश में वर्ष 2024 में भारतीय दंड संहिता अधिनियम के तहत कुल 7,08,399 मामले दर्ज किए गए हैं. भारतीय दंड संहिता के तहत 430552 अपराध दर्ज किए गए हैं.
NCRB द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया 2024 के आंकड़ों के तहत पूरे देश में उत्तर प्रदेश का अपराध के मामले में 18 वां स्थान है. देश भर के अपराधों में उत्तर प्रदेश के 12.14% अपराध हैं. वहीं 100000 जनसंख्या पर अपराधों की गणना करें तो उत्तर प्रदेश में 1 लाख जनसंख्या पर 180.4 क्राइम रेट है.
जबकि पूरे देश में 252.3 का क्राइम रेट है. उत्तर प्रदेश में 2024 में 4352 अपराध दर्ज किए गए हैं. वहीं पूरे देश में 35 लाख 44608 अपराध दर्ज किए गए.
NCRB रिपोर्ट ( Crime In India 2024) पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस राजीव कृष्ण ने बताया कि NCRB की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट यह निर्विवाद रूप से स्थापित करती है कि क्राइम रेट ही विभिन्न राज्यों के बीच अपराध की तुलना का एकमात्र वैज्ञानिक और सांख्यिकीय दृष्टि से उचित आधार है.
राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के मुकाबले उत्तर प्रदेश की क्राइम रेट मात्र 180.2 है. यह सुधार सतत और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है. उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति कागजों से निकलकर जमीन पर उतरी है.
आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी-रोमियो स्क्वॉड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, सबसे कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट-ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, एक-एक ईंट रखकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानून-व्यवस्था की जो इमारत खड़ी की है, NCRB के आंकड़े उसी की गवाही देते हैं.
उत्तर प्रदेश पुलिस की खुली और सुलभ शिकायत दर्ज करने की अटूट प्रतिबद्धता भी महत्वपूर्ण है. हम डिजिटल माध्यमों पर भी आई छोटी से छोटी शिकायत का संज्ञान लेते हैं. जहां भी उचित हो, उसे FIR में परिवर्तित करते हैं.
अधिक पंजीकरण एक अधिक संवेदनशील, सुलभ और पारदर्शी पुलिस बल की पहचान है. यही वह संस्कृति है जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय मुख्यमंत्री के विजन के तहत निर्माण कर रही है.
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